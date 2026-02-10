人權團體：78歲黎智英判20年等同死刑 港法院：不因健康狀況減刑

人權組織「人權觀察」亞洲區主任皮爾森指控中共及香港特區政府，對78歲的黎智英判處20年有期徒刑等同於死刑；圖為2021年2月1日，黎智英出庭應訊。（中通社）

香港 媒體大亨黎智英 1月遭裁定違反國安法三項罪名成立，西九龍裁判法院2月9日上午宣布判處20年有期徒刑，且表明不傾向因其健康狀況予以減刑。國際人權團體形容，此舉對78歲健康狀況不佳的黎智英而言「等同死刑 」。特首李家超回應指稱，黎智英被重判入獄20年，彰顯法治，伸張正義，大快人心。

香港壹傳媒創辦人黎智英、《蘋果日報》3間相關公司被裁定串謀勾結外國勢力等罪成，黎智英及8名同案被告9日在香港西九龍法院被判刑；圖為押解黎智英等人的囚車進入法院。（中通社）

美聯社報導，外界則關注案件恐加劇北京與英美的外交緊張，更考驗西方極力維持對中穩定之際，仍否願意施壓要求釋放英國籍黎智英。

香港法官杜麗冰表示，黎智英此案判刑中有18年須與其先前詐欺案的五年九個月刑期連續執行，等同兩案刑期不得重疊；且需至90多歲後期才符合假釋資格。全案仍可上訴，但黎智英被問及上訴可能時，僅回「無可奉告」。

香港壹傳媒創辦人黎智英涉及國安法案，黎智英及其他八名被告均遭判重刑；圖為香港榮休主教陳日君樞機和黎智英的妻子在宣判後失望地離開西九龍裁判法院大樓。（路透）

衛報引述香港法院表示，不傾向因黎智英的健康狀況而給予任何刑期減免。根據律師說法，黎智英患有心悸、高血壓和糖尿病等問題。

美聯社描述，鑑於其年齡，即便未被判最高刑度的終身監禁，這段刑期仍可能使他終其一生都在獄中度過。國際組織人權觀察譴責，對78歲的黎智英判處嚴苛的20年徒刑，實際上「等同判處死刑，殘酷且極不公正」。

這項裁決可能升高北京與外國政府的緊張關係。

CNN描述，黎智英當日身穿白色外套、看起來明顯消瘦，聽到刑期後僅微微一笑。他開庭前雙手合十向旁聽席致意，並轉身望向同樣等待宣判的六名蘋果日報前同事。這六人分別被判六年多至十年不等刑期。

這起案件被視為對香港媒體的一大打擊，無國界記者組織批評，香港的新聞自由在今日落下帷幕、徹底崩潰。

香港壹傳媒創辦人黎智英涉及國安法案，黎智英及其他八名被告均遭判重刑。圖為大批記者9日關注黎智英案判刑。 （中通社）

大公、文匯報報導，對於黎智英遭重判，李家超表示，法庭經過156天公平公正的公開聆訊，證實了黎智英的反中亂港主腦角色，行為齷齪無恥。他指黎智英的滔天罪行是香港國安法公布實施後第一宗獲判罪成的「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」案件，是香港特區維護國家安全工作的重要里程碑。香港國安法彰顯了「定海神針」的作用，告誡危害國家安全的歹毒之徒難逃法網，必被依法嚴懲。

特區政府發言人表示，會依法充公黎智英的罪行相關財產，並將啟動程序維護國家安全，按「公司（清盤及雜項條文）條例」，將「蘋果日報」三間相關公司自公司登記冊中剔除。