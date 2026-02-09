我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

WSJ：金銀狂潮幕後推手 中國「大媽」投資人

中國軍網點名張本智和、寶可夢、柯南：警惕日本軍國主義滲透

被捕逾5年…黎智英早前5案罪成 4案已服刑完畢

香港新聞組╱香港9日電
黎智英被捕逾5年，5案被裁定罪成，其中4案已服刑完畢。(新華社檔案照片)
黎智英被捕逾5年，5案被裁定罪成，其中4案已服刑完畢。(新華社檔案照片)

香港壹傳媒創辦人黎智英涉及多宗刑事案件，其中國安法案件於9日宣判備受關注。綜合司法紀錄，黎智英近年共涉及5宗案件被裁定罪成，其中4案相關刑期已服刑完畢，目前仍在服刑的，為被指在香港科技園欺詐租用用地的案件。若其上訴最終維持原判，並因獄中行為良好獲得三分之一刑期扣減，最快可於2026年6月11日刑滿出獄。

黎智英自2020年12月被捕至今已逾五年。香港01報導，黎智英所涉案件中，有3宗與2019年「反送中」運動期間的遊行集會有關。其中，2019年8月18日，他被指參與及組織維園「流水式集會」，另於8月31日參與未經批准集結。案件經審訊後，黎被裁定一項組織及一項參與未經批准集結罪成，另就8月31日案件承認參與集結罪，兩案合共被判監14個月。

此外，黎亦涉於2019年10月1日，與何俊仁、吳文遠等人在銅鑼灣帶領群眾遊行，被控組織未經批准集結罪。他承認控罪，被判囚14個月。該案部分刑期與8月案件分期執行，3宗遊行相關案件合併後的總刑期為20個月。

至於2020年6月，黎智英參與維園六四燭光晚會，被裁定煽惑他人參與未經批准集結罪成，判囚13個月，刑期與上述3宗遊行案件同期執行。

在上訴方面，黎智英曾就2019年8月18日案件提出上訴，上訴庭其後裁定其「組織未經批准集結」罪上訴得直(上訴成功)，但維持「參與集結」定罪，刑期由原本12個月減至9個月。

除集結案件外，黎智英亦因科技園欺詐案被判囚。案件指他在租用科技園用地興建蘋果大樓期間，容許一間處理其家族事務的顧問公司於大樓內設立辦公室，卻未向科技園申報。黎與壹傳媒前行政總監黃偉強於2022年被裁定欺詐罪成，分別判囚5年9個月及1年9個月。兩人已就定罪及刑期提出上訴，上訴庭去年1月完成聆訊，至今尚未頒布裁決。

控方早前在黎智英就串謀勾結外國勢力案求情時透露，黎現正就科技園欺詐案服刑。若獲獄中行為良好扣減刑期，預計可於2026年6月11日刑滿；若未獲扣減，則需至2028年5月11日方可出獄。

黎智英 香港 反送中

上一則

川大「親日」海歸教授 被舉報學術不端 校方啟動調查

下一則

關停近3年「天涯社區」將在6月重啟 發行限量禮包

延伸閱讀

78歲黎智英被判20年「不因健康狀況減刑」 人權團體批：等同死刑

78歲黎智英被判20年「不因健康狀況減刑」 人權團體批：等同死刑
黎智英案 香港蘋果日報6高層 遭判6年9個月至10年重刑

黎智英案 香港蘋果日報6高層 遭判6年9個月至10年重刑
黎智英案判刑 有期徒刑20年

黎智英案判刑 有期徒刑20年
黎智英等9人國安案 預定美東晚間9時判刑

黎智英等9人國安案 預定美東晚間9時判刑

熱門新聞

中民眾花12.6萬買彩券全槓龜 憤而告彩券行判決結果出爐

2026-02-03 10:12
開箱後可見整整齊齊碼著十來包黃金飾品，每包大約1公斤。（上局上海客運段微信公眾號、北京日報）

2000萬元沒帶走…12公斤黃金遺落高鐵車廂 車長：兩人才搬得動

2026-01-31 05:30
網友在社群平台上曬出的相親餐。示意圖，非新聞當事人。（取材自小紅書）

相親點8000元高檔套餐 飯後男尿遁 女方操作讓網友炸鍋

2026-02-02 08:30
一名自稱來自浙江的華男在美國加州流浪，他「寧可美國流浪，也不回中國」，讓網友吵翻天；示意圖。(取材自央視)

浙男「寧願流浪美也不回中國」 華人社群吵翻天了

2026-02-03 06:30
BBC揭發中國飯店針孔偷拍產業。（BBC News中文網視頻截圖）

房間有「第三者」 BBC揭中國旅館偷拍 住客性愛被直播

2026-02-08 09:10
示意圖。（取自123RF）

澳門賭場大廳金磚挖出變賣 大賺10倍

2026-02-05 08:43

超人氣

更多 >
房間有「第三者」 BBC揭中國旅館偷拍 住客性愛被直播

房間有「第三者」 BBC揭中國旅館偷拍 住客性愛被直播
廚房裡的「肝腎殺手」醫公開5大容易「受潮」粉狀食物

廚房裡的「肝腎殺手」醫公開5大容易「受潮」粉狀食物
實驗室能合成黃金、白銀？傳聞導致市場劇烈波動

實驗室能合成黃金、白銀？傳聞導致市場劇烈波動
食用好市多4.99美元烤雞安全嗎？專家這麼說

食用好市多4.99美元烤雞安全嗎？專家這麼說
中國機器人產業泡沫跡象？「這兩者」被發現有巨大落差

中國機器人產業泡沫跡象？「這兩者」被發現有巨大落差