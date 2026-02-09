被捕逾5年…黎智英早前5案罪成 4案已服刑完畢

黎智英被捕逾5年，5案被裁定罪成，其中4案已服刑完畢。(新華社檔案照片)

香港 壹傳媒創辦人黎智英 涉及多宗刑事案件，其中國安法案件於9日宣判備受關注。綜合司法紀錄，黎智英近年共涉及5宗案件被裁定罪成，其中4案相關刑期已服刑完畢，目前仍在服刑的，為被指在香港科技園欺詐租用用地的案件。若其上訴最終維持原判，並因獄中行為良好獲得三分之一刑期扣減，最快可於2026年6月11日刑滿出獄。

黎智英自2020年12月被捕至今已逾五年。香港01報導，黎智英所涉案件中，有3宗與2019年「反送中 」運動期間的遊行集會有關。其中，2019年8月18日，他被指參與及組織維園「流水式集會」，另於8月31日參與未經批准集結。案件經審訊後，黎被裁定一項組織及一項參與未經批准集結罪成，另就8月31日案件承認參與集結罪，兩案合共被判監14個月。

此外，黎亦涉於2019年10月1日，與何俊仁、吳文遠等人在銅鑼灣帶領群眾遊行，被控組織未經批准集結罪。他承認控罪，被判囚14個月。該案部分刑期與8月案件分期執行，3宗遊行相關案件合併後的總刑期為20個月。

至於2020年6月，黎智英參與維園六四燭光晚會，被裁定煽惑他人參與未經批准集結罪成，判囚13個月，刑期與上述3宗遊行案件同期執行。

在上訴方面，黎智英曾就2019年8月18日案件提出上訴，上訴庭其後裁定其「組織未經批准集結」罪上訴得直(上訴成功)，但維持「參與集結」定罪，刑期由原本12個月減至9個月。

除集結案件外，黎智英亦因科技園欺詐案被判囚。案件指他在租用科技園用地興建蘋果大樓期間，容許一間處理其家族事務的顧問公司於大樓內設立辦公室，卻未向科技園申報。黎與壹傳媒前行政總監黃偉強於2022年被裁定欺詐罪成，分別判囚5年9個月及1年9個月。兩人已就定罪及刑期提出上訴，上訴庭去年1月完成聆訊，至今尚未頒布裁決。

控方早前在黎智英就串謀勾結外國勢力案求情時透露，黎現正就科技園欺詐案服刑。若獲獄中行為良好扣減刑期，預計可於2026年6月11日刑滿；若未獲扣減，則需至2028年5月11日方可出獄。