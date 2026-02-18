名人帶路吃香港／周深愛上蛋撻、菠蘿油 讚「每一口都美味」

中國人氣歌手周深赴港拍攝宣傳短片，大讚茶餐廳的菠蘿油、蛋撻和紅豆冰。(取材自香港旅發局)

香港 旅遊發展局日前邀請中國人氣歌手周深拍攝宣傳短片，透過他的視角，呈現港式情懷獨有的吸引力。周深此行中也嘗盡香港美食，從星級餐廳的精緻料理、世界級酒吧的匠心雞尾酒，到茶餐廳的菠蘿油、蛋撻和紅豆冰，讓他大讚「每一口都是美味」。

文匯報報導， 周深喜歡探索各地美食，對香港電影「食神」中的經典台詞「只要有心，人人都是食神」也記憶猶新。在旅發局的安排下，他從星級餐廳吃到街頭茶樓，讓其感覺像是沉浸在港片中的光影片段中。周深更大讚在地道茶餐廳品嘗到的菠蘿油、蛋撻和紅豆冰，直呼：「這裡好吃的東西實在是太多太多了，吃到香港的美食，你會覺得距離很近，好像就是那些港劇中的主角，每一口都是美味。」

在周深為香港旅發局拍攝的短片「深聲漫遊」中，他首站登上了具標誌性的紅色帆船，在維港迷人的天際線與海風輕拂下，即興以粵語深情演繹電影「花樣年華」的經典台詞：「如果有多一張船飛，你會唔會同我一齊走？」以呼應眼前景致，開啟其難忘的光影旅程。