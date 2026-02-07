我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聯合國財務告急 川普吹噓「讓別國出錢」如今卻將先掏腰包

1967年以來出席所有超級盃 三老友今年恐是最後一次同看

黎智英案9日判刑 最高可囚終身 法院外6日出現輪候旁聽人龍

香港新聞組／香港7日電
香港司法機構6日公布，香港壹傳媒集團創辦人黎智英等人被判違反國安法一案將於9日判刑。（路透）
香港司法機構6日公布，香港壹傳媒集團創辦人黎智英等人被判違反國安法一案將於9日判刑。（路透）

香港高等法院原訟庭在去年12月中裁定壹傳媒創辦人黎智英兩項「串謀勾結外國或者境外勢力罪」及一項「串謀發布煽動刊物罪」全部罪成，同案的蘋果日報3間公司亦被裁定串謀發布煽動刊物罪及串謀勾結外國勢力罪罪成。根據法例，最高刑罰為終身監禁，法院外在6日中午已出現輪候旁聽人龍。

文匯報等媒體報導，司法機構網站6日顯示，黎智英案被告黎智英以及8名認罪被告，將於9日上午10時在西九龍法院判刑，估計需時60分鐘。6日中午法院外已有約60人排隊，有市民帶睡袋等物品，更有人築起「紙皮屋」準備通宵輪候至9日，希望當天可以進入法庭內旁聽；另外大批傳媒亦開始排隊，當中不乏外媒。

香港壹傳媒創辦人黎智英、《蘋果日報》3間相關公司被裁定串謀勾結外國勢力等罪成，案...
香港壹傳媒創辦人黎智英、《蘋果日報》3間相關公司被裁定串謀勾結外國勢力等罪成，案件將於2月9日上午10時判刑；圖為西九龍法院大樓前，大批媒體提前在6日排隊輪候。（中通社）

根據法例，最高刑罰為終身監禁。在判刑前夕，有外部勢力再次炒作黎智英的所謂「健康問題」，多位立法會議員在受訪時表示，黎智英的所謂「健康問題」一直被外部勢力操弄，本質是企圖誤導公眾及干預香港司法公正。

現年78歲的黎智英在2020年12月起還押，至今逾5年。去年12月16日，高等法院裁定黎智英3項控罪成立，長達855頁的判詞指出，黎智英一直憎恨國家，以「幫助港人」為藉口，請求美國推翻中共政權。即使在香港國安法生效後，黎智英未放棄其破壞中共政權穩定的意圖，仍隱晦地推動反中亂港的陰謀。

黎智英作為美西方國家反華勢力的馬前卒，自黎智英案開審以來，美西方反華組織一直以黎智英所謂「健康問題」等為藉口，企圖干預香港司法公正，施壓港府釋放黎智英。其間，更有所謂的黎智英「外國律師團隊」於2024年11月在英國舉行所謂研討會，藉黎智英案炒作抹黑香港打壓言論及新聞自由。

事實上，這個所謂「外國律師團隊」過往從未以律師專業身分參與黎案，反而經常串聯黎智英兒子黎崇恩出席美國、英國及澳洲等地政府的會議及反華組織的活動，到處遊說乞求外國出手干預審訊，施壓要求香港未審先放黎智英，更不時在全無真憑實據的情況下，捏造指控，抹黑香港司法。

黎智英真正的法律代表、本地羅拔臣律師事務所於2023年1月已發表聲明澄清，強調他們才是代表黎智英處理國安案件審訊的唯一律師團隊，明確顯示「外國假律師團隊」在黎智英相關案件中根本無任何代表性。

立法會議員李鎮強指出，黎智英辯方律師已於法庭上明確陳述，黎智英每日均有懲教署醫護人員到訪看診，並獲得適切治療。

黎智英 香港 中共

上一則

妻子懷孕後突失蹤 查出她劈3男 夫崩潰：我那麼信任她

下一則

客廳變科幻實驗室 長沙博主為兒打造「機器人玩具」毛寧點讚

延伸閱讀

黎智英案9日判刑 法院外已現輪候旁聽人龍

黎智英案9日判刑 法院外已現輪候旁聽人龍
香港終院首席法官罕見提黎智英案 批國際干預司法

香港終院首席法官罕見提黎智英案 批國際干預司法
黎智英國安案完成求情 法官擇日判刑

黎智英國安案完成求情 法官擇日判刑
黎智英案今起聽取求情陳詞 預計耗時4天 將公布判刑日期

黎智英案今起聽取求情陳詞 預計耗時4天 將公布判刑日期

熱門新聞

中民眾花12.6萬買彩券全槓龜 憤而告彩券行判決結果出爐

2026-02-03 10:12
開箱後可見整整齊齊碼著十來包黃金飾品，每包大約1公斤。（上局上海客運段微信公眾號、北京日報）

2000萬元沒帶走…12公斤黃金遺落高鐵車廂 車長：兩人才搬得動

2026-01-31 05:30
曾經月銷量上千輛的「地表最速」四門車小米SU7 Ultra，如今銷量正逐漸下滑。根據懂車帝等平台數據，2025年12月小米SU7 Ultra銷量僅為45輛。先前銷量最高的月份為3月，賣出3,101輛。，圖為在北京展出的SU7 Ultra汽車。（ 中新社）

小米SU7 Ultra單月銷量下滑至45輛 雷軍官宣將在車廠實驗室直播

2026-01-31 03:20
網友在社群平台上曬出的相親餐。示意圖，非新聞當事人。（取材自小紅書）

相親點8000元高檔套餐 飯後男尿遁 女方操作讓網友炸鍋

2026-02-02 08:30
一名自稱來自浙江的華男在美國加州流浪，他「寧可美國流浪，也不回中國」，讓網友吵翻天；示意圖。(取材自央視)

浙男「寧願流浪美也不回中國」 華人社群吵翻天了

2026-02-03 06:30
圖為高合生產的汽車。（取材自高合官方網站）

中國年輕人撿漏 「爛尾車」成香餑餑 原價79萬賣19萬

2026-02-01 07:30

超人氣

更多 >
大華車禍3死7傷 肇事者92歲 一死者身分公布

大華車禍3死7傷 肇事者92歲 一死者身分公布
獨／九旬長者撞洛杉磯99大華超市 1死3傷來自台灣

獨／九旬長者撞洛杉磯99大華超市 1死3傷來自台灣
香港情侶深圳酒店過夜 三周後發現自己成偷拍影片主角

香港情侶深圳酒店過夜 三周後發現自己成偷拍影片主角
台灣人上廁所一習慣要改 彭啓明：改革負面聲浪大但會挺住

台灣人上廁所一習慣要改 彭啓明：改革負面聲浪大但會挺住
好市多這款海鮮人氣高但常缺貨 網友狂推：看到就直接買

好市多這款海鮮人氣高但常缺貨 網友狂推：看到就直接買