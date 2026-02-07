黎智英案9日判刑 最高可囚終身 法院外6日出現輪候旁聽人龍

香港司法機構6日公布，香港壹傳媒集團創辦人黎智英等人被判違反國安法一案將於9日判刑。（路透）

香港 高等法院原訟庭在去年12月中裁定壹傳媒創辦人黎智英 兩項「串謀勾結外國或者境外勢力罪」及一項「串謀發布煽動刊物罪」全部罪成，同案的蘋果日報3間公司亦被裁定串謀發布煽動刊物罪及串謀勾結外國勢力罪罪成。根據法例，最高刑罰為終身監禁，法院外在6日中午已出現輪候旁聽人龍。

文匯報等媒體報導，司法機構網站6日顯示，黎智英案被告黎智英以及8名認罪被告，將於9日上午10時在西九龍法院判刑，估計需時60分鐘。6日中午法院外已有約60人排隊，有市民帶睡袋等物品，更有人築起「紙皮屋」準備通宵輪候至9日，希望當天可以進入法庭內旁聽；另外大批傳媒亦開始排隊，當中不乏外媒。

香港壹傳媒創辦人黎智英、《蘋果日報》3間相關公司被裁定串謀勾結外國勢力等罪成，案件將於2月9日上午10時判刑；圖為西九龍法院大樓前，大批媒體提前在6日排隊輪候。（中通社）

根據法例，最高刑罰為終身監禁。在判刑前夕，有外部勢力再次炒作黎智英的所謂「健康問題」，多位立法會議員在受訪時表示，黎智英的所謂「健康問題」一直被外部勢力操弄，本質是企圖誤導公眾及干預香港司法公正。

現年78歲的黎智英在2020年12月起還押，至今逾5年。去年12月16日，高等法院裁定黎智英3項控罪成立，長達855頁的判詞指出，黎智英一直憎恨國家，以「幫助港人」為藉口，請求美國推翻中共 政權。即使在香港國安法生效後，黎智英未放棄其破壞中共政權穩定的意圖，仍隱晦地推動反中亂港的陰謀。

黎智英作為美西方國家反華勢力的馬前卒，自黎智英案開審以來，美西方反華組織一直以黎智英所謂「健康問題」等為藉口，企圖干預香港司法公正，施壓港府釋放黎智英。其間，更有所謂的黎智英「外國律師團隊」於2024年11月在英國舉行所謂研討會，藉黎智英案炒作抹黑香港打壓言論及新聞自由。

事實上，這個所謂「外國律師團隊」過往從未以律師專業身分參與黎案，反而經常串聯黎智英兒子黎崇恩出席美國、英國及澳洲等地政府的會議及反華組織的活動，到處遊說乞求外國出手干預審訊，施壓要求香港未審先放黎智英，更不時在全無真憑實據的情況下，捏造指控，抹黑香港司法。

黎智英真正的法律代表、本地羅拔臣律師事務所於2023年1月已發表聲明澄清，強調他們才是代表黎智英處理國安案件審訊的唯一律師團隊，明確顯示「外國假律師團隊」在黎智英相關案件中根本無任何代表性。

立法會議員李鎮強指出，黎智英辯方律師已於法庭上明確陳述，黎智英每日均有懲教署醫護人員到訪看診，並獲得適切治療。