解密檔案：美淫魔黑手曾伸向李嘉誠投資王國 維港投資：不認識

香港新聞組／香港6日電
美國解密檔案爆出驚人內幕，已故「富豪淫魔」艾普斯坦的黑手，竟曾伸向香港首富李嘉誠的投資王國。機密電郵揭露，其牽線人曾將維港投資與周凱旋的基金文件，傳予艾普斯坦親自「批閱」後才能繼續。維港投資火速聲明「不知情、不認識」，斷然割席。

香港01報導，艾普斯坦（Jeffrey Epstein）涉販賣未成年少女案，美國司法部公開的電郵紀錄顯示，他和科技投資基金Hedosophia創辦人Ian Osborne關係密切，Osborne更被指是為艾普斯坦與各國政商名流牽線的「中間人」。

據了解，被發現的艾普斯坦與Osborne電郵中，多次提及李嘉誠及維港投資負責人周凱旋，中間人認為若得到李嘉誠投資可以凸顯關係。中間人又要求艾普斯坦審批李嘉誠和周凱旋投資Hedosophia的條款。

維港投資（Horizons Ventures） 是由李嘉誠及其紅顏知己、也是香港著名商界領袖周凱旋於2002年創立的私人創業投資機構。該機構以投資全球具顛覆性（Disruptive）的科技新創企業聞名，資金來源主要為李嘉誠基金會。

美國司法部公布的艾普斯坦電郵紀錄，包括他和Ian Osborne的對話。2011年至2012年間，Osborne正創辦投資基金Hedosophia，當時稱基金的總投資額約為6000萬美元，並希望得到李嘉誠及周凱旋投資，過程中曾多次將和周凱旋、維港投資的對話及律師文件轉發予艾普斯坦，要求他給意見及審批。

Osborne曾向艾普斯坦轉發一連串電郵，包括周凱旋以私人電郵信箱發信，指她和李嘉誠傾向向投資1000萬美元，指示維港投資職員及律師跟進投資Osborne成立的基金的內容，及Osborne與維港投資、周凱旋代表律師來往的電郵。

在磋商及研討投資條款階段，Osborne及他的律師將周凱旋私人提出的意見、她的代表律師發出的文件傳送給艾普斯坦，要求他給意見，包括建議有什麼應接納及拒絕（for your advice on what to incorporate and what to resist），艾普斯坦審批後才會將文件傳給周凱旋。Osborne的律師又曾將草擬好的協議文件傳送給艾普斯坦，指希望確定他滿意內容（confirm that you are happy with the drafts）才傳送予周凱旋。

Osborne在傳給艾普斯坦的電郵中提到，雖然可以撇開李嘉誠和周凱旋推進基金成立，但仍希望二人可參與，認為可凸顯他和二人之間的緊密關係，又形容二人是全球該領域最具信譽的投資者之一。（It underlines the close relationship I have with them but they are also one of the most credible investors in this sector worldwide.）

Osborne在電郵中透露，曾數次於英國、美國矽谷等地與周凱旋會面，又曾向艾普斯坦稱，計畫直接飛到香港，與李嘉誠及周凱旋會面。艾普斯坦和微軟創辦人比爾·蓋茲（Bill Gates）前顧問Boris Nikolic的電郵亦透露，Osborne曾希望促成Nikolic和周凱旋會面。

對此，維港投資回應，以有限合夥人身分參與投資Hedosophia，不知道亦沒有參與Hedosophia與艾普斯坦的討論，與艾普斯坦不認識也沒有任何聯繫。

另外，英國前駐美大使曼德森（Peter Mandelson）在2011年，曾在電郵向艾普斯坦稱有人招攬他加入和李嘉誠有關的交易，並詢問他的意見。美國司法部1月公開新一批電郵後，曼德森被指擔任前首相布朗（Gordon Brown）政府的商務大臣期間，透過郵件向艾普斯坦洩漏英國政府的機密，他於2月3日辭任上議院議員。

艾普斯坦 香港 司法部

