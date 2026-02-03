假情人贈遺產詐財 港破獲8男3女騙314人共563萬美元

我的頻道

香港新聞組／香港3日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

過去三星期警方展開代號「謀攻」執法行動，針對干犯各類型詐騙、科技罪案及洗黑錢罪行的犯罪集團，共拘捕682名（14至89歲）疑犯，涉及580宗案件共6.2億元（港幣，下同，約7937.8萬美元）。

大公、文匯報報導，其中網罪科上月17至18日在代號「戰網」行動中，搗破一個網上情緣詐騙集團以及一個利用虛擬貨幣洗黑錢的犯罪集團，共拘8男3女（24至73歲），包括3名主腦及1名骨幹成員，當中2人已被暫控兩項串謀詐騙罪，早前在裁判法院提堂。該詐騙集團過去16個月共騙314人，涉款4400萬元（約563.3萬美元）。

網罪科警司張巧儀2日表示，調查顯示該詐騙集團以家庭式經營，為掩人耳目，在工廈租用單位居住及用作詐騙基地，並租用私人單位作「金庫」。他們會在不同交友程式，利用虛假頭像假扮年輕女子，背後由一名男骨幹成員操控電話騙局，騙徒會主動邀請受害人對話，聲稱在外地工作，利用虛構感情、生活挫折等博取同情心，之後又提到有自殺念頭，引起受害人憐憫，過程中雙方均未曾見過面。

當雙方關係發展到一定程度，詐騙集團會假扮是該騙徒的上司或海外警帳察，聲稱對方已離世，同時提供偽造的公司卡片及遺產證明，聲稱會協助受害人繼承遺產，從而騙取受害人繳付手續費領取遺產，當受害人繳款後，所有騙徒便告失聯。警方並發現該詐騙集團假冒警務人員進行二次詐騙，會再致電受害人訛稱案件已偵破，受害人繳行政費便可取回被騙款項。部分受害人不虞有詐，再次轉帳至傀儡戶口遭二次傷害，警方共錄62宗同類案件，涉款740多萬元。

警方上月17日採取行動，發現工廈單位門面偽裝成網上直播平台公司，主腦及骨幹成員居單位內。行動中警方檢取部分受害人的入數紀錄、偽造公司卡片等，並檢獲100萬港元、名貴手錶、烈酒及首飾等，總額逾600萬元。

調查又發現，該詐騙集團透過一個活躍香港的洗黑錢集團清洗犯罪得益，用逾200個傀儡銀行戶口轉移資金，又透過買賣虛擬貨幣把犯罪得益轉移套現。警方相信該洗黑錢集團共協助清洗4400萬元犯罪得益。

