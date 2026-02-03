假情人贈遺產詐財 港破獲8男3女騙314人共563萬美元

香港示意圖。(圖：shutterstock)

過去三星期警方展開代號「謀攻」執法行動，針對干犯各類型詐騙、科技罪案及洗黑錢罪行的犯罪集團，共拘捕682名（14至89歲）疑犯，涉及580宗案件共6.2億元（港幣，下同，約7937.8萬美元）。

大公、文匯報報導，其中網罪科上月17至18日在代號「戰網」行動中，搗破一個網上情緣詐騙集團 以及一個利用虛擬貨幣 洗黑錢的犯罪集團，共拘8男3女（24至73歲），包括3名主腦及1名骨幹成員，當中2人已被暫控兩項串謀詐騙罪，早前在裁判法院提堂。該詐騙集團過去16個月共騙314人，涉款4400萬元（約563.3萬美元）。

網罪科警司張巧儀2日表示，調查顯示該詐騙集團以家庭式經營，為掩人耳目，在工廈租用單位居住及用作詐騙基地，並租用私人單位作「金庫」。他們會在不同交友程式，利用虛假頭像假扮年輕女子，背後由一名男骨幹成員操控電話騙局，騙徒會主動邀請受害人對話，聲稱在外地工作，利用虛構感情、生活挫折等博取同情心，之後又提到有自殺念頭，引起受害人憐憫，過程中雙方均未曾見過面。

當雙方關係發展到一定程度，詐騙集團會假扮是該騙徒的上司或海外警帳察，聲稱對方已離世，同時提供偽造的公司卡片及遺產證明，聲稱會協助受害人繼承遺產，從而騙取受害人繳付手續費領取遺產，當受害人繳款後，所有騙徒便告失聯。警方並發現該詐騙集團假冒警務人員進行二次詐騙，會再致電受害人訛稱案件已偵破，受害人繳行政費便可取回被騙款項。部分受害人不虞有詐，再次轉帳至傀儡戶口遭二次傷害，警方共錄62宗同類案件，涉款740多萬元。

警方上月17日採取行動，發現工廈單位門面偽裝成網上直播平台公司，主腦及骨幹成員居單位內。行動中警方檢取部分受害人的入數紀錄、偽造公司卡片等，並檢獲100萬港元、名貴手錶、烈酒及首飾等，總額逾600萬元。

調查又發現，該詐騙集團透過一個活躍香港 的洗黑錢集團清洗犯罪得益，用逾200個傀儡銀行戶口轉移資金，又透過買賣虛擬貨幣把犯罪得益轉移套現。警方相信該洗黑錢集團共協助清洗4400萬元犯罪得益。