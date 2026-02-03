港首訂5年規畫對接北京十五五 為港企尋找未被發掘的金礦

我的頻道

香港特派員李春／香港3日電
香港將首次制定港版5年規畫，特首李家超強調會親自領導跨局、跨部門、全政府的專班作統籌，多聽各界意見，細緻部署重點領域。（新華社）
3月初召開的全國兩會將審查國家「十五五」規畫綱要草案。香港將首次制定港版5年規畫，且要對接中共中央的「十五五」規畫制定框架。香港特首李家超說，他會親自領導跨局、跨部門、全政府的專班作統籌，並多聽各界意見，對重點領域更細緻部署。

香港開埠以來，沒有制定過中長期經濟和社會發展規畫，只有年度工作報告，英治時期是港督，特區時期是特首到立法會宣讀施政報告，報告內容主要向市民簡介未來一年政策方向。內地在香港主權移交前的1996年，5年規畫中首提港澳事務；到2021年的第14個5年規畫，首度專設「港澳專章」。

李家超受訪時說，今年是內地「十五五」規畫開局之年，香港也要有相應安排，一定要主動爭取對接內地發展給予香港的龐大機遇。中共中央的「十五五」規畫建議中重點提及香港，包括支持香港鞏固提升國際金融、航運、貿易中心等傳統優勢領域，更表明支持香港建設國際創新科技中心。

他稱香港將首次推出新機制，制定自身的5年規畫，將設立一套政策框架，配合內地5年、10年甚至更長遠規畫。他將會作為香港第一責任人，親自領導跨局、跨部門、全政府的專班作統籌，並多聽各界意見，於3月北京人大政協兩會後全面推進。

李家超強調，地緣政局複雜，香港更要在全球廣納朋友。近年積極拓展的東盟市場，如今已成香港第二大貿易夥伴，至於中東、南美、非洲等，與香港的經貿往來亦漸趨緊密。接下來，政府會把目光投向更多新興市場，包括東歐和中亞，表明會優先考慮出訪當地，希望為香港企業尋找「未被發掘的金礦」。

大公報報導，李家超指出，「十五五」規畫建議亦表明支持港澳打造國際高端人才集聚高地，同時，香港多年來都是「超級聯繫人」和「超級增值人」，必須更好地發揮這些由「一國兩制」賦予的優勢。

李家超稍早前曾表示，將從5方面全力推動香港對接國家「十五五」規畫。第一，深化國際合作，拓展全球機遇；第二，推進灣區融合，釋放協同效應；第三，鞏固制度優勢，提升中心功能；第四，聚焦創科驅動，賦能未來發展；第五，匯聚高端人才，建立發展根基。他說：「同心山成玉，協力土變金。」全力對接「十五五」規畫，將為香港開創新局帶來更大機遇，讓香港更好融入和服務國家發展大局。

