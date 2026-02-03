我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鄰近超級盃賽場 加州大美洲樂園漸衰退

家人划獨木舟捲入海中 澳洲13歲少年游4小時求救

內地電動車進軍海外 看好香港橋頭堡 比亞迪、小鵬…進駐

香港新聞組／香港3日電
越來越多的內地新能源汽車在香港街道上穿梭行駛。圖為早前香港車展上的內地製比亞迪電動汽車。（中新社）
越來越多的內地新能源汽車在香港街道上穿梭行駛。圖為早前香港車展上的內地製比亞迪電動汽車。（中新社）

香港九龍灣宏照道一帶，曾是歐洲豪華汽車和日本汽車品牌展廳聚集地，但近幾年內地電動汽車品牌陸續進駐。近日，高端智能的內地電動汽車品牌阿維塔（AVATR）正式發布SUV AVATR07並登陸九龍灣旗艦展廳，吸引大批媒體和車迷到場。這一幕，不僅是阿維塔進軍海外市場的關鍵一步，更是內地電動車企加速布局香港市場並推動品牌國際化的縮影。

中新社報導，除了九龍灣，元朗、尖沙咀、灣仔等地的多家歐美燃油汽車品牌銷售店，亦悄然換上了比亞迪、極氪和小鵬等內地新能源汽車品牌的標誌；越來越多的內地新能源汽車在彌敦道、軒尼詩道上穿梭行駛。　

據香港運輸署的統計數據顯示，2025年前3季度新登記私家車中，電動汽車占比增至71.04%。該數據反映電動汽車銷售市場的份額在香港逐步擴大，民眾對新能源汽車的需求在逐步增加。

香港汽車代理商大昌行集團董事兼汽車及遊艇業務主管李晨迪認為，內地品牌為香港消費者帶來遠超傳統歐洲和日本車企的高性價比優質產品，加上年輕一代的民族自豪感與日俱增，港人選擇內地電動汽車成為一種潮流和趨勢。

報導說，內地車企輸入香港的電動汽車往往會配備適合香港的功能，以更好地滿足香港車主使用需求，例如小鵬汽車語音系統可識別粵語、廣汽集團在九龍城廣場自建充電樁、智己汽車具備後輪轉向功能，以應對香港複雜的路面。　　

廣汽集團旗下廣汽國際汽車銷售服務有限公司（廣汽國際）表示，公司今年計畫在香港新增第3家售後服務中心，同時利用粵港澳大灣區供應鏈的地理優勢，快速供應零部件，縮短維修等候時間，提升整體服務效率。

香港電動汽車蓬勃發展離不開特區政府的各項推動措施。一換一計畫無疑是最重要的一項──為購買新電動私家車並銷毀合條件舊車的車主，提供首次登記稅寬減。截至2025年12月底，香港電動汽車增至約14.9萬輛，占所有車輛總數16.3%。

業界人士認為，香港不僅是一個銷售市場，更是出海的重要跳板和試驗田，內地電動車企要用好香港這座橋頭堡。被譽為亞洲電動車之父的中國工程院院士陳清泉此前表示，香港獨特性無可替代，其頂尖的科研、金融與專業服務能力，與深圳的產業化優勢相結合，能為內地車企提供全方位出海支持。

香港 電動車 日本

上一則

1月中赴日航班近腰斬 仙台等10機場「歸0」

下一則

香港美商會73%會員看好港營商環境 92%跨國公司無意遷離

延伸閱讀

富比世中國富豪榜 張一鳴登首富 馬雲罕見跌出前10

富比世中國富豪榜 張一鳴登首富 馬雲罕見跌出前10
香港文化節檀香山登場 聚焦廟街夜市

香港文化節檀香山登場 聚焦廟街夜市
歐盟純電動車 首度賣贏汽油車

歐盟純電動車 首度賣贏汽油車
比亞迪2026年海外銷售目標增25% 要賣130萬輛車

比亞迪2026年海外銷售目標增25% 要賣130萬輛車

熱門新聞

開箱後可見整整齊齊碼著十來包黃金飾品，每包大約1公斤。（上局上海客運段微信公眾號、北京日報）

2000萬元沒帶走…12公斤黃金遺落高鐵車廂 車長：兩人才搬得動

2026-01-31 05:30
新疆可可托海景區外寶石溝附近發生雪豹傷人事件。（取材自快科技）

冬季覓食難闖居民區？新疆可可托海景區雪豹攻擊遊客

2026-01-24 01:20
曾經月銷量上千輛的「地表最速」四門車小米SU7 Ultra，如今銷量正逐漸下滑。根據懂車帝等平台數據，2025年12月小米SU7 Ultra銷量僅為45輛。先前銷量最高的月份為3月，賣出3,101輛。，圖為在北京展出的SU7 Ultra汽車。（ 中新社）

小米SU7 Ultra單月銷量下滑至45輛 雷軍官宣將在車廠實驗室直播

2026-01-31 03:20

殲20進化 官宣邁入5.5代 「超音速鼓包」讓戰機更強

2026-01-26 07:30
去年12月中國衛星與SpaceX衛星險些釀成碰撞事故，圖為中國發射衛星。(中新社)

星鏈將大規模降軌 中媒稱Space X一原因「後怕不已」

2026-01-29 01:27
圖為高合生產的汽車。（取材自高合官方網站）

中國年輕人撿漏 「爛尾車」成香餑餑 原價79萬賣19萬

2026-02-01 07:30

超人氣

更多 >
九旬長者80萬存款不翼而飛 銀行不賠 這原因現轉機

九旬長者80萬存款不翼而飛 銀行不賠 這原因現轉機
聯邦探員臨檢 俄勒岡婦車窗被砸、人被拖出 直到出示美國護照

聯邦探員臨檢 俄勒岡婦車窗被砸、人被拖出 直到出示美國護照
金、銀、比特幣崩落後能進場嗎？富爸爸作者清崎說「有錢人會這麼做」

金、銀、比特幣崩落後能進場嗎？富爸爸作者清崎說「有錢人會這麼做」
相親點8000元高檔套餐 飯後男尿遁 女方操作讓網友炸鍋

相親點8000元高檔套餐 飯後男尿遁 女方操作讓網友炸鍋
華人家庭旅館凌晨遇ICE突襲 華人來不及求助被帶走

華人家庭旅館凌晨遇ICE突襲 華人來不及求助被帶走