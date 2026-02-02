香港大埔八號花園 撤銷1895萬美元天價維修、解聘顧問

大埔八號花園自1984年4月入伙，至今有近42年樓齡。（取材自香港01）

香港 屋苑大維修再次爆發爭議事件，已有42年樓齡、位於大埔的私人屋苑八號花園，業主立案法團1日召開特別大會，通過撤銷原本涉及1.48億元（港幣，下同，約1895萬美元）的大維修計畫，並即時終止與工程顧問公司的合約。多名業主質疑，工程費用過高，工程顧問公司也未有交代用料和施工詳情，擔心一旦落實大維修，每戶要攤分近20至30萬元，必須重新尋求更透明、合理的維修方案。

大公報報導，大埔八號花園自1984年4月入伙，至今有近42年樓齡，根據強制驗樓計畫，樓齡達30年或以上的私人樓宇的業主，接獲屋宇署送達強制驗樓令後，須委任註冊檢驗人員進行驗樓，如果需要修葺，要在24個月內完成大維修，不過八號花園一直未收到屋宇署的強制驗樓令。

大埔八號花園1日召開特別業主大會，議決撤銷大維修工程，以及終止聘用工程顧問「卓越展圖」。屋苑共528戶，共371戶出席，其中295戶親身出席，另有76張授權票。（取材自香港01）

屋苑大維修的爭議始於2022年，當年屋苑透過市建局招標妥，以58萬元聘請工程顧問公司「卓越展圖」，顧問公司在去年11月，向法團提供估算維修費，最高達到1.48億元，若然落實大維修，每戶必須分攤20至30萬元。

「天價」維修費引起業主強烈不滿，隨著不滿情緒升溫，多名小業主自發組成關注組，上月初完成搜集5%業主簽名後，1日召開特別業主大會，屋苑528戶之中，共有371戶出席，其中295戶親身出席，另有76張授權票。

顧問公司負責人1日發言時，呼籲業主切勿輕信坊間傳言，強調可以修訂標書、商議維修費用，如果業主選擇最基本方案，估算只需約5400萬元，每戶攤分約7.5萬至11.5萬元，但引來大批業主鼓噪，經即場點票及計算業權分數，最終以95.92%大比數贊成撤銷大維修工程，並以97.8%大比數通過終止聘用相關工程顧問。

法團管理公司表示，尊重業主大會的決定，業主關注組呼籲，未來透過第三方專業評估來確保招標過程公開、公平，避免「天價維修」事件重演。