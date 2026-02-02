香港周末2手樓市交易近兩年最旺 上月1手成交增84%

香港示意圖。(圖：shutterstock)

減息憧憬及避險資金流入，刺激近月香港 股樓齊旺，樓市更早迎小陽春，一二手百花齊放。

文匯報報導，根據美聯物業分行統計，剛過去的周六日，十大屋苑錄約20宗買賣成交，較上周末約12宗大升約67%，創2024年3月23日至24日周末約21宗後的22個月高位，並連續第6個周末維持雙位數活躍水平。

另外，1月全月十大屋苑共錄約252宗買賣，較去年12月的205宗升22.9%，亦創自2024年3月錄359宗後的22個月新高，為2026年樓市開好局。

一手市場方面，今年1月共錄2455宗新盤成交，較去年12月的1329宗，按月大增1126宗或84.7%。剛過去周末共錄約430宗新盤成交，較對上周末的187宗增加約243宗或1.3倍。

其中，新地旗下西貢西沙灣SIERRA SEA第2B期1日次輪發售350伙，至1日午5時已全數沽清。該項目次輪銷售的350伙包括244伙兩房及106伙三房單位，折實售價460.1萬（港幣，下同，約58.9萬美元）至973.67萬元，折實平均呎價1萬2469元。

美聯物業高級董事布少明表示，新盤持續熱賣，二手交投亦明顯活躍，相信不少買家見市況向好，加上憧憬即將公布新一份財政預算案推出有利經濟及樓市措施，故趁農曆新年前加快及偷步入市。另外，儘管日前美息維持不變，但市場普遍預期年內仍有減息空間，對樓市起一定支持。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，近日樓市整體交投氣氛向好，一手市場熱鬧，西沙新盤昨公開發售350伙亦即日沽清，不少買家趕新年前入市，見樓價持續回升，怕遲買會貴，新年前「小陽春」已確認，預料旺市會持續。