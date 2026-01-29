玩命港男闖廢建物 冒險攀4樓懸空做「人體旗幟」挨轟

香港示意圖。(圖：shutterstock)

網上流傳短片，香港 一名青年冒險闖入大埔一個荒廢建築物，跨越欄杆在樓高近四樓懸空做「人體旗幟」，情境險象環生猶如玩命。立法會議員鄭泳舜擔心，近日有美國極限攀岩家霍諾德（Alex Honnold）在台北101 徒手攀爬外牆，會引來年輕人仿效；山藝及攀岩教練梁念豪強調，市民做運動應選擇兼顧安全性的措施。

大公報報導，短片於27日晚在一個社交平台發布，長約18秒，只見一名面部被「馬賽克」了的灰衫青年身處一荒廢建築頂層，脫鞋後翻越圍欄，雙手分別抓住兩條水平欄杆，雙腳朝向中庭，懸空做出「人體旗幟（Human Flag）」動作，並維持約五秒，隨後準備翻回欄杆內。他懸空時，和正下方的支撐面相隔一樓層，另有一人在旁拍攝。

發布者形容「一失手成千古恨」，強調「不支持不鼓勵」，擔心會增加警察、消防和醫護的負擔。短片引起不少網民熱議：「高手在人間，失手在陰間」、「害人害己，不知所謂」、「這麼有本事過去台灣爬101大樓」，也有網民指出建築荒廢已久，擔心欄杆有斷裂風險。

媒體透過騰訊「朱雀AI 檢測助手」檢驗該影片，反饋為「不太可能是AI生成」，並使用「Google智慧鏡頭」尋找發現，該建築相信是位於大埔大發街的傳媒舊總部廠房。

香港康樂體育專業人員總會會長李粵閩認為，事主失手可能會嚴重受傷甚至致命，該動作是極限運動的基本入門動作，在街頭健身或公園的「馬騮架」也有人練習，但是影片事主離下面支撐面較遠，風險會很大。

美國極限攀岩家霍諾德無配備防護設施，25日徒手攀登台北101大廈高達508米的外牆，引起廣泛關注。鄭泳舜擔心，這可能會引起某些人為追求引起別人關注而冒險的風氣，呼籲任何人不要模仿。梁念豪建議，年輕人如果想嘗試尋找刺激運動，可以考慮康文署所提供兼顧安全的運動攀登設施。