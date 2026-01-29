我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

糊圖也驚艷…劉亦菲北京購物被偶遇 網讚美貌自帶濾鏡

好市多會員這10項福利 易被忽略

玩命港男闖廢建物 冒險攀4樓懸空做「人體旗幟」挨轟

香港新聞組／香港29日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

網上流傳短片，香港一名青年冒險闖入大埔一個荒廢建築物，跨越欄杆在樓高近四樓懸空做「人體旗幟」，情境險象環生猶如玩命。立法會議員鄭泳舜擔心，近日有美國極限攀岩家霍諾德（Alex Honnold）在台北101徒手攀爬外牆，會引來年輕人仿效；山藝及攀岩教練梁念豪強調，市民做運動應選擇兼顧安全性的措施。

大公報報導，短片於27日晚在一個社交平台發布，長約18秒，只見一名面部被「馬賽克」了的灰衫青年身處一荒廢建築頂層，脫鞋後翻越圍欄，雙手分別抓住兩條水平欄杆，雙腳朝向中庭，懸空做出「人體旗幟（Human Flag）」動作，並維持約五秒，隨後準備翻回欄杆內。他懸空時，和正下方的支撐面相隔一樓層，另有一人在旁拍攝。

發布者形容「一失手成千古恨」，強調「不支持不鼓勵」，擔心會增加警察、消防和醫護的負擔。短片引起不少網民熱議：「高手在人間，失手在陰間」、「害人害己，不知所謂」、「這麼有本事過去台灣爬101大樓」，也有網民指出建築荒廢已久，擔心欄杆有斷裂風險。

媒體透過騰訊「朱雀AI檢測助手」檢驗該影片，反饋為「不太可能是AI生成」，並使用「Google智慧鏡頭」尋找發現，該建築相信是位於大埔大發街的傳媒舊總部廠房。

香港康樂體育專業人員總會會長李粵閩認為，事主失手可能會嚴重受傷甚至致命，該動作是極限運動的基本入門動作，在街頭健身或公園的「馬騮架」也有人練習，但是影片事主離下面支撐面較遠，風險會很大。

美國極限攀岩家霍諾德無配備防護設施，25日徒手攀登台北101大廈高達508米的外牆，引起廣泛關注。鄭泳舜擔心，這可能會引起某些人為追求引起別人關注而冒險的風氣，呼籲任何人不要模仿。梁念豪建議，年輕人如果想嘗試尋找刺激運動，可以考慮康文署所提供兼顧安全的運動攀登設施。

台北101 香港 AI

上一則

北京關注達爾文港問題 中駐澳大使：有必要將介入

下一則

陷清債騙局 誤信破產可續借貸買樓車 百人失財128萬美元

延伸閱讀

霍諾德攀台北101世界關注 Netflix直播觀看數登全球排行榜第3

霍諾德攀台北101世界關注 Netflix直播觀看數登全球排行榜第3
黑白集／就怕台北市得分 民進黨病得不輕

黑白集／就怕台北市得分 民進黨病得不輕
多人模仿攀登台北101 賈永婕：爬來爬去行為愚蠢

多人模仿攀登台北101 賈永婕：爬來爬去行為愚蠢
台北101登頂別模仿 她曝攀岩1數據：僅半樓高摔成重傷 ​

台北101登頂別模仿 她曝攀岩1數據：僅半樓高摔成重傷 ​

熱門新聞

新疆可可托海景區外寶石溝附近發生雪豹傷人事件。（取材自快科技）

冬季覓食難闖居民區？新疆可可托海景區雪豹攻擊遊客

2026-01-24 01:20
中共中央軍委副主席張又俠24日傳出涉嫌「違紀違法」，遭立案審查調查。（美聯社）

WSJ：張又俠涉「向美國洩露核武機密」收賄提拔李尚福

2026-01-25 19:25
繼金條、銀條之後，中國近期又一金屬品種在社交平台上走紅，那就是投資「銅條」。然而深圳水貝多家貴金屬回收商表示，銅條的價值比較低，一般只能去廢品回收站，折價較大。（取材自瀟湘晨報）

金條銀條之後 銅條又火了？但中國變現只能去這個地方

2026-01-23 23:41
中共軍委副主席張又俠已遭官宣落馬，成為中共二十大後，第二位落馬的現任軍委副主席。圖為張又俠2024年4月在山東青島出席西太平洋海軍論壇。（記者廖士鋒／攝影）

張又俠落馬 學者：中共建軍以來最大震撼

2026-01-24 09:49

殲20進化 官宣邁入5.5代 「超音速鼓包」讓戰機更強

2026-01-26 07:30
法槌示意圖。（取材自法治日報）

湘女「以身相許」抵債被前男友拒絕 法官一理由判：這錢得還

2026-01-24 07:30

超人氣

更多 >
只因隨口一句話 女子修車廠換油竟被迫支付天價帳單

只因隨口一句話 女子修車廠換油竟被迫支付天價帳單
天寒地凍時 不該留在車內的6項物品

天寒地凍時 不該留在車內的6項物品
向太爆49歲馬伊琍低調再婚？ 前夫文章落魄成白髮醉漢

向太爆49歲馬伊琍低調再婚？ 前夫文章落魄成白髮醉漢
在美退休成本高 每月這些支出你都算到了嗎

在美退休成本高 每月這些支出你都算到了嗎
好市多4款熟食肉品 美食達人實測最推薦

好市多4款熟食肉品 美食達人實測最推薦