邵逸夫獎首增計算機科學獎 獎金120萬美元 9月提名

香港新聞組／香港29日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)

從網路的興起到人工智能的普及，計算機科學已成為科技創新和社會進步的關鍵。算法、機器學習、網路安全及計算理論等領域的突破性發展，徹底重塑了現代社會根基，改變人類與科技互動的模式，並推動通訊、金融及醫療等諸多領域的空前發展。

大公報報導，邵逸夫獎基金會28日宣布增設計算機科學獎，旨在表彰這一變革性領域的開創性突破，是次為獎項自2004年創立以來首次新增獎項類別。據悉，新獎項將沿用現有三大獎項的管治架構和篩選準則，獎金亦保持一致，每項為120萬美元。首屆計算機科學獎今年9月接受提名，獲獎者名單將於2027年春季公布。

邵逸夫獎基金會主席暨理事會成員陳偉文表示，增設計算機科學獎，是邵逸夫獎現有體系的自然延伸，設立獎項的籌備工作始於2024年，由陳繁昌教授擔任籌畫委員會主席。此後，基金會非常榮幸邀請到珍妮佛蔡司教授出任邵逸夫計算機科學獎遴選委員會主席。

提名期將於今年9月開始，至11月底截止。屆時，蔡司教授將與委員會各位委員共同審閱收到的提名。而首屆獲獎者，則於2027年春季公布。邵逸夫獎理事會及評審委員會將確保新獎項的評審流程與現有獎項標準一致。

邵逸夫獎理事會主席暨評審委員會副主席楊綱凱表示，邵逸夫獎在創立之初，已確立了天文學、生命科學與醫學，以及數學科學三大獎項類別。這一架構是在楊振寧教授及馬臨教授等邵逸夫獎始創成員的共同倡議下所設立的。之所以會選擇這三個學科，是因為它們契合邵逸夫先生創獎初衷──為人類謀福祉，拓展知識界限。

楊綱凱重申所有邵逸夫獎項的核心原則：「邵逸夫獎表彰在學術與科學研究或應用實踐，及其他領域取得卓越成就的傑出人士。得獎者應仍活躍於其專業領域，並在近期獲得突破性成果；評選不設種族、國籍、性別及宗教信仰限制。邵逸夫獎致力於推動社會進步、提升人民生活品質、豐富人類精神文明。」他續說，獎項獎金亦保持一致，每項獎金為120萬美元，由當年該獎項的得獎者均分。得獎者可為一人，亦可由兩人或最多三人共同獲得。

