香港新型碰瓷黨出沒 最高索償10.2萬美元 警調查逾30案

快訊

香港新聞組／香港28日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港警方留意到近日有傳媒報導及有市民報稱香港出現新型碰瓷黨。有市民指車輛與另一車發生交通意外或事故，有輕微碰撞甚至沒有碰撞的情況下，在案件完結調查一段長時間後，突收到涉案車輛司機或乘客提出民事索償，包括律師費、醫療開支、收入損失、維修及其他雜費，每宗涉款逾數十萬港元。

大公、文匯報報導，警方主動聯絡可疑個案的被索償人，並審視逾30宗同類個案，最高索償金達80萬（港幣，下同，約10.2萬美元），暫時無人被捕。

商業罪案調查科警司馮培基27日表示，警方一直與保險業界特別是保險業聯會保持緊密合作及聯繫，亦有既定個案轉介機制。23日商罪科聯同交通總部與保險業界和保險業聯會代表會面了解情況，隨即接手調查經業界轉介的個案及5名市民報案，同時主動聯絡可疑個案的被索償人士。

馮培基指警方正審視逾30宗個案，可追溯於2023年至2024年後發生，最高一宗索償額達80萬元。由於該類民事索償案牽涉不同界別，包括法律界、醫療界和保險業界，警方正進行詳細及深入分析調查，暫時無人被捕。

他提醒任何人若以欺騙手段誇大索償金額，或串謀他人提交虛假資料，即干犯盜竊條例第16A條欺詐罪，或普通法下的串謀詐騙罪，最高可判監14年。

另自2024年10月，警方調查有關社署交通意外傷亡援助金轉介的詐騙案。截至本月警方共拘361人，已起訴其中180人，當中118人被定罪，最高判囚10個月，及需向社署償還援助金。

保險 香港 詐騙

