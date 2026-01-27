港校跨代合唱團擊敗22世界隊 神戶國際合唱賽奪總冠軍

香港示意圖。(圖：shutterstock)

來自香港 的歌聲響徹國際，呈現多元語言文化與年代特色。聖公會林護紀念中學舊生合唱團18日在日本舉行的神戶國際合唱比賽「Sing from Kobe 2026」中勇奪總冠軍。

文匯報報導，由橫跨30屆校友組成的林護舊生合唱團，40名成員各有自身繁忙職業，不少人為在職醫生、護士和教師等，他們自費參賽，在過去5個月於工餘時間抽空努力練習，在賽事中演繹了多首拉丁文、英文、西班牙文、德文及粵語曲目，其中改編自香港前監獄囚友日記、傳達「珍惜生命、困境蛻變」深意的粵語歌，更讓當地觀眾受深深打動落淚，他們以精彩表現擊敗了包括歐洲及國際合唱比賽冠軍在內的22支來自世界各地合唱團，獲頒賽事最高榮譽的「神戶合唱大獎」。

神戶國際合唱比賽由德國的國際文化交流基金會INTERKULTUR主辦，每兩年舉辦一次。今年晉身決賽頂尖隊伍包括：多次贏得歐洲合唱賽事的捷克青少年合唱團、曾於「歌韻東方」國際合唱比賽奪得金獎的印尼合唱團UKM PSM UNM Pinisi Choir、菲律賓專業合唱團The JeRiCho Project等。

林護舊生合唱團成員多於學生時期積極參加學校合唱團，今次賽事是首次以舊生身份參加國際賽，最終於成人合唱組獲得金獎，不單追平2020年拔萃男書院舊生會合唱團於賽事的香港最佳成績，更一舉在首次引入的跨組別評審中奪得最高榮譽的「神戶合唱大獎」，將香港的成績推向新高峰。

這支冠軍隊伍動人之處，在於「讓天南海北的人匯聚在一起」，為備戰賽事，合唱團自去年8月啟動籌備，40名校友自費參賽，展開為期18個星期的密集特訓。每個星期六晚他們重返母校，站立練歌長達5小時，即使流感 高峰期部分團員染病，仍堅持全力以赴。

對部分團員而言，這趟旅程更是彌補遺憾追夢之旅：年長校友在學生時代因資源匱乏未能出國參賽，年輕成員則受新冠疫情 影響錯失機會，如今他們齊聚一堂，在國際舞台上圓夢。