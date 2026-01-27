粵港澳大灣區去年GDP料破2.1兆美元 媲美日本東京灣區

我的頻道

香港新聞組／香港27日電
廣東省省長工作報告預估2025年粵港澳大灣區經濟總量突破15兆元人民幣；圖為粵港澳大灣區獅子洋通道主橋橋塔突破300米。(新華社)
今年是「十五五」規畫開局之年，作為內地經濟第一大省，廣東如何聚力拚經濟備受各界關注。26日，廣東省十四屆人大五次會議開幕，廣東省省長孟凡利作政府工作報告時表示，2025年廣東地區生產總值增長3.9%，經濟總量連續37年穩居全國首位。預計2025年粵港澳大灣區經濟總量突破15兆元（人民幣，下同，約2.1兆美元），與東京灣區旗鼓相當，躋身全球經濟規模第一梯隊。 

大公報報導，孟凡利明確，廣東將2026年GDP增長目標設定為4.5%至5%，並將粵港澳大灣區建設列為全年重點任務之首。

在總結「十四五」期間發展成效時，孟凡利表示，灣區標準、灣區認證、港澳藥械通、跨境理財通等落地見效，198項高頻政務服務事項實現跨境通辦。交通互聯互通方面，「港車北上」、「澳車北上」、「粵車南下」累計832萬輛次，港珠澳大橋車流量屢創新高，主要城市間基本實現1小時通達。港澳居民在粵參加醫保43萬人次，參加養老、失業、工傷保險35.4萬人次，在粵就讀的港澳學生達11.6萬人。

孟凡利指出，預計2025年大灣區經濟總量突破15兆元。從全球視野來看，這一經濟規模不僅超越紐約、舊金山兩大世界級灣區，更與東京灣區旗鼓相當，躋身全球經濟規模第一梯隊。

報告將「久久為功推動粵港澳大灣區建設」列為全年重點任務之首，提出打造富有活力和國際競爭力的一流灣區和世界級城市群。

報告亦提出，今年將推進大灣區內地9市攜手港澳健全協商合作機制，持續深化規則銜接、機制對接和政策協同、資源共享。今年廣東將加強科技創新合作，積極對接港澳高端科創資源，推進重大科技基礎設施等戰略科技力量共建共享。廣東省人大代表、中山大學附屬第八醫院院長陳燕銘表示，中山八院在深圳布局了河套實驗室，希望與香港在基礎研究、技術轉化方面形成更緊密的協作機制。

15兆意味著什麼？從橫向看，突破15兆元，意味著大灣區以不到全國0.6%的國土面積創造了全國1/9的經濟總量。從縱向看，從2018年的10.8兆元到今天的突破15兆元，經濟總量新增逾4兆元，約等於「新造」一個深圳（2024年，深圳實現GDP達3.68兆元）。放眼國際，AI推算按現在的增速，到2026年大灣區GDP將超越東京灣區，成為全球經濟總量最大的灣區。

