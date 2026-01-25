23香港公務員持續表現欠佳 4人被勒令退休

香港示意圖。(圖：shutterstock)

近年社會對公務員表現期望上升，港府 在2023年9月公布及實施《公務人員（管理）命令》第12條，簡化著令工作表現持續欠佳的公務員退休 機制。

大公報報導，公務員事務局提交予立法會的文件顯示，截至本月中，共23人觸發機制，當中4人已被著令退休，而簡化後個案平均處理時間亦大幅縮減三分之二，由31個月減至10.5個月。此外，當局亦正研究優化工作表現評核機制，以配合去年施政報告提出成立的「部門首長責任制」。

公務員事務局提交的文件顯示，自機制生效至今，共23名人員獲發《命令》第12條通知書，當中4人被著令退休、2人在收到通知書後離職、4人的表現提升至可接受水平，獲暫緩執行機制，但仍處於3年監察期中；有13人的個案仍在進行中。此外，部分人員得知部門打算啟動機制，已在進入「觀察期」前已自行辭職，港府則沒有備存有關個案數目的資料。

文件指出，相較簡化前平均每年2.4人獲發《命令》第12條通知書，簡化後個案平均處理時間由31個月大幅減至10.5個月，反映簡化機制有效促使更多部門利用該機制處理工作表現持續欠佳的公務員。文件亦提及，即使部門或職系首長決定暫緩「第12條行動」的程序，相關人員工作表現仍會被監察3年。

除簡化處分程序外，當局亦透過「行政長官表揚榜」等計畫獎勵優秀人員，並修訂紀律機制，以建立更清晰的賞罰制度。

文件又提到，公務員事務局目標在今屆港府內共減少1萬個公務員編制，預計至今年3月31日，公務員整體編制將會下降至約19.3萬個職位，即累計減少約3000個編制。

另外，局方亦正研究優化工作表現評核機制，以配合去年施政報告提出成立的「部門首長責任制」，以加強部門領導的監督責任，相關立法程序預計2026年上半年展開。