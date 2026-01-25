解巴拿馬港口僵局 長和傳擬分拆出售 降監管阻力

長和集團擬將全球43個港口分拆為多個「資產包」，以不同股權結構分批出售。圖為一艘貨輪在巴拿馬運河上航行。（新華社資料照片）

媒體報導，香港 首富李嘉誠旗下長和集團就出售海外港口資產一事正探討新方案，擬將43個海外港口資產分拆出售，並採用不同的所有權結構。國企中國遠洋在與北京立場更一致的地區，如非洲的港口，會有較大的股權。此舉被視為為應對各地監管壓力、推動交易之關鍵一步。

香港長和集團去年3月宣布擬將43個海外港口資產，包括巴拿馬運河兩端的港口，售予美國資產管理公司貝萊德（BlackRock）及義大利 企業地中海航運公司（MSC）組成的財團。

此舉引起中國當局不滿，指交易要經當局審查。其後長和邀請國企中國遠洋加入收購方，希望獲得中國批准交易。

路透及明報近日引述報導，長和擬將分布於23個國家的43個海外港口資產分拆出售，針對不同地區港口設計獨立交易方案，有望降低監管阻力，加速談判進行。

在建議的新方案下，中國遠洋可以在與北京立場更一致的地區，如非洲的港口，擁有較大的股權。貝萊德及地中海航運在其他港口資產上擁有較大的控制權。

此安排被解讀為回應中國當局對關鍵基礎設施掌控之關注，亦有助舒緩美國在拉丁美洲等地政治動盪引發的投資風險顧慮。

報導指，中國當局已向中國遠洋表明可以接受此種結構。方案目前仍在初步討論階段，並未最終定案。

報導引述消息指，美國今年1月逮捕委內瑞拉總統馬杜洛 的行動，加劇了北京對拉丁美洲局勢日益不明朗的擔憂。

報導表示，長和拒絕回應置評請求。中國遠洋、貝萊德及地中海航運並未立即回應置評請求。

長和去年3月曾與貝萊德等集團就全球23國、共199個泊位達成原則性協議，惟後續因大陸港澳辦等機構發文批評，加上巴拿馬政府對長和當地港口營運權提出質疑，使交易陷入僵局。市場預期，分拆出售若成行，將為長和實現資產價值最大化，降低地緣政治風險。

受出售消息激勵，長和股價23日盤中一度攀高至62.95港元（約8美元），創2021年5月以來新高，收報62.8港元，升幅1.37，反映市場對資產處置持樂觀態度。