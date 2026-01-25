解巴拿馬港口僵局 長和傳擬分拆出售 降監管阻力

我的頻道

香港新聞組／香港25日電
長和集團擬將全球43個港口分拆為多個「資產包」，以不同股權結構分批出售。圖為一艘貨輪在巴拿馬運河上航行。（新華社資料照片）
媒體報導，香港首富李嘉誠旗下長和集團就出售海外港口資產一事正探討新方案，擬將43個海外港口資產分拆出售，並採用不同的所有權結構。國企中國遠洋在與北京立場更一致的地區，如非洲的港口，會有較大的股權。此舉被視為為應對各地監管壓力、推動交易之關鍵一步。

香港長和集團去年3月宣布擬將43個海外港口資產，包括巴拿馬運河兩端的港口，售予美國資產管理公司貝萊德（BlackRock）及義大利企業地中海航運公司（MSC）組成的財團。

此舉引起中國當局不滿，指交易要經當局審查。其後長和邀請國企中國遠洋加入收購方，希望獲得中國批准交易。

路透及明報近日引述報導，長和擬將分布於23個國家的43個海外港口資產分拆出售，針對不同地區港口設計獨立交易方案，有望降低監管阻力，加速談判進行。

在建議的新方案下，中國遠洋可以在與北京立場更一致的地區，如非洲的港口，擁有較大的股權。貝萊德及地中海航運在其他港口資產上擁有較大的控制權。

此安排被解讀為回應中國當局對關鍵基礎設施掌控之關注，亦有助舒緩美國在拉丁美洲等地政治動盪引發的投資風險顧慮。

報導指，中國當局已向中國遠洋表明可以接受此種結構。方案目前仍在初步討論階段，並未最終定案。

報導引述消息指，美國今年1月逮捕委內瑞拉總統馬杜洛的行動，加劇了北京對拉丁美洲局勢日益不明朗的擔憂。

報導表示，長和拒絕回應置評請求。中國遠洋、貝萊德及地中海航運並未立即回應置評請求。

長和去年3月曾與貝萊德等集團就全球23國、共199個泊位達成原則性協議，惟後續因大陸港澳辦等機構發文批評，加上巴拿馬政府對長和當地港口營運權提出質疑，使交易陷入僵局。市場預期，分拆出售若成行，將為長和實現資產價值最大化，降低地緣政治風險。

受出售消息激勵，長和股價23日盤中一度攀高至62.95港元（約8美元），創2021年5月以來新高，收報62.8港元，升幅1.37，反映市場對資產處置持樂觀態度。

