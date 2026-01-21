香港支聯會顛覆案開審 鄒幸彤等3被告不認罪、何俊仁認罪

我的頻道

記者陳宥菘／即時報導
已解散的香港支聯會被控「煽動顛覆國家政權案」22日上午開審，4名被告包括支聯會作正式答辯，其中，支聯會、前支聯會主席李卓人、副主席鄒幸彤（見圖）均在庭上表明「不認罪」，前副主席何俊仁則表示認罪。（路透）
已解散的香港支聯會被控「煽動顛覆國家政權案」22日上午開審，4名被告包括支聯會作正式答辯，其中，支聯會、前支聯會主席李卓人、副主席鄒幸彤均在庭上表明「不認罪」，前副主席何俊仁則表示認罪。

這是香港高等法院審理的首宗港版國安法下的「煽動顛覆國家政權罪」，由法官李運騰、陳仲衡、黎婉姫一同審理，預料審期75天。按條文的兩級罰則，若屬「情節嚴重」，最高可判監10年。

香港支聯會全稱為「香港市民支援愛國民主運動聯合會」（Hong Kong Alliance in Support of Patriotic Democratic Movements of China），設有「釋放民運人士、平反八九民運、追究屠城責任、結束一黨專政、建設民主中國」在內的五大綱領。該組織過去每年主辦燭光晚會，悼念六四，最後一次悼念晚會是2019年，香港國安法於2020年中實施，支聯會於2021年9月解散。

綜合港媒報導，4名被告涉嫌於2020年7月1日至2021年9月8日，在香港煽動他人組織、策劃、實施或參與實施以非法手段旨在顛覆國家政權的行為，即推翻、破壞中華人民共和國憲法所確立的中華人民共和國根本制度，或推翻中華人民共和國中央政權機關。

專注報導香港司法案件的「法庭線」指出，法官李運騰曾披露控方開案陳詞部分內容，指控支聯會「以所謂民主或六四事件之名，配合針對國家的負面內容，來鼓吹或宣傳支聯會的組織和主張」，當中包括支聯會「五大綱領」之中的「結束一黨專政」，指該綱領必然涉以違憲的非法手段顛覆政權。

據報導，22日開庭日，支聯會由大律師林芷瑩代表，李卓人、何俊仁由大律師沈士文、梁麗幗、胡栢昌代表，鄒幸彤則自行應審。李卓人精神不俗，甫進犯人欄內，旁聽席有人高呼「人哥早晨」，李揮手打招呼回應；何俊仁較平靜，少有望向旁聽席方向；鄒幸彤主動向旁聽人士打招呼，稱「辛苦大家，吹成晚風。」

香港網媒「庭刊」則報導，前支聯會常委鄧岳君19日下午已抵達現場排隊，排在隊伍首位，當晚他將一張手寫上「1」、「1989」及手畫民主女神像的紙張貼於法院外牆上，惟警方僅容許他展示數字「1」，他遂將紙張貼在摺疊凳上。直至22日開庭當日上午，鄧向在場媒體展示該紙張，隨即被警員沒收。

李卓人、鄒幸彤及何俊仁於2021年9月被捕，李及鄒已被還押約4年4個月，何曾獲准保釋約7個月，之後再被還押，迄今被還押近4年。

香港 華人 民運

港媒：英相施凱爾29日起訪華3天 造訪北京、上海

日本歸還大貓熊 德國慕尼黑將有2隻大貓熊「旅居10年」

