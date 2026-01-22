稱偷運內地孕婦血到港驗胎兒性別 港府查兩間化驗所

我的頻道

香港新聞組／香港22日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港衛生署近日接獲傳媒查詢，指有人在社交平台宣傳有關為內地孕婦安排抽血和將樣本偷運到香港進行胎兒性別檢驗的服務。大公報報導，署方21日表示，已即時跟進事件，並已將所得有關兩間化驗所的資料轉交醫務化驗師管理委員會，以按香港法例《專職醫療業條例》向涉事的註冊醫務化驗師作適當跟進。

根據該條例，任何註冊醫務化驗師不得在未有來自註冊醫生或法例訂明的醫護人員轉介的情況下，進行為醫學診斷或治療的任何化驗。衛生署亦已將事件通報內地相關單位。

根據《預防及控制疾病規例》，任何人輸入該人有理由懷疑含有傳染性病原體的任何排洩物、分泌物、血液或血液成分，必須提供衛生署的書面准許。

衛生署指，調查期間發現兩間涉事的化驗所（「創新基因診斷實驗室有限公司」及「Zentrogene Bioscience Laboratory Limited」），在網上廣告中聲稱是「屬於香港衛生署認可的醫學化驗機構」，涉嫌誤導消費者。事實上，衛生署並無認可任何醫學化驗機構。

此外，根據衛生署紀錄，另外兩間名為「香港諾華醫療」和「香港鉑雅醫療中心」的涉事機構並未根據《私營醫療機構條例》提交診所牌照或小型執業診所豁免書申請，亦未根據《診療所條例》註冊，其中「香港鉑雅醫療中心」自稱為「香港註冊醫療診所」。署方已就相關個案通報香港海關跟進，並已要求負責人移除所有誤導性陳述。

此外，衛生署在調查期間亦發現有關醫療中心網站就其他服務發布的廣告內容涉嫌違反《不良廣告（醫藥）條例》（第231章），衛生署已向有關醫療中心發出警告，並已令其立即移除違例廣告。

