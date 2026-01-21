THE世界大學排名 香港3學科躋20強 港大教育學全球第7

泰晤士高等教育（THE）2026年世界大學學科排名，香港大學位列全球第七，蟬聯全港排名最高的學校。(中新社)

泰晤士高等教育（THE）世界大學學科排名21日發布最新2026年數據，香港 各校續獲佳績，共三個學科打入全球前20位，較去年增一個，其中以香港大學的教育學排名最高，位列全球第7，中文大學的教育學科和港大的醫療與健康，分別排名全球第13和18位；香港各大學中至少有36個學科屬全球100強，展示卓越競爭力；嶺南大學今年首躋榜單，多個學科上榜。

綜合大公、文匯報報導，THE最新數據圍繞11個學科領域就全球大學進行排名。資料顯示，全球第七的港大教育學，今年續成全港最高名次學科。本地排名方面，港大於其中九個學科位列香港第一，包括工程學、醫學與健康、法學、社會科學、理學、生命科學、藝術與人文學、心理學及教育學等。港大表示，優秀成績進一步確立該校頂尖院校地位。

中文大學指，該校於11個學科中均位列全球首100位，其中教育學、醫學與健康、計算機科學及商業與經濟學更打入前50；六科排名較去年提升。科技大學表示，該校的計算機科學、商業與經濟學均躋身全球前30位，工程學亦穩居全球50強，其中計算機科學連續10年居全港之首。

城市大學指，該校共七學科排名全球百強，其中商業與經濟學升至全球第36位，法學排41及亞洲第七；生命科學亦由去年第96升至今年第80位。理工大學亦有六學科躋百強，包括商業與經濟學（25位）、工學（43位）、社會科學（52位）、計算機科學（70位）、藝術與人文學（77位）及理學（99位），其中商業與經濟學更列全港第一。

其他港校方面，浸會大學指該校排名平穩進步，八上榜學科有六個排名上升，其餘兩個維持，打入首200名亦由去年三個增至今年的六個。嶺南大學今年首躋榜單，多個學科上榜，該校指其中心理學學科表現尤為突出，於八所資助大學中名列前茅。

全球方面，11學科的全球第一續由美國（8科）及英國（3科）名校包辦，當中麻省理工學院 獨佔三科。東亞地區亦進步明顯，打入十大的學科由去年六個增至今年的10個，分別來自內地（7科）、新加坡 （2科）及香港（1科）。