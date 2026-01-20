男揹嬰跑渣打馬 選手號碼布扣在嬰兒外衣 15公里被停賽

1名男跑手前胸揹嬰兒參加渣打馬拉松全馬比賽，跑至眼鏡「半甩」，他另將號碼布扣在嬰兒的防風被上。（取材自Threads）

前日渣打香港 馬拉松賽事期間，有一名男跑手胸前揹著嬰兒參賽，引起公眾對該名嬰兒福祉的熱議。

明報報導，據該名跑手的號碼布編號查核大會馬拉松參賽者手冊，顯示該跑手姓WANG，參與全馬、即42公里賽事，最終跑了逾兩小時完成15公里後，始被大會終止作賽。有兒科醫生稱，嬰兒在人多擠迫的競賽環境存在三大不確定風險，例如一旦跑手跌倒或會傷及嬰兒腦部，促大會檢討並加強監管。

從網上片段及相片可見，該名男跑手將嬰兒揹在胸前參賽，並將選手號碼布扣在嬰兒的外衣；他跑至西九龍公路近海盈邨路段時，左手托著嬰兒頸部，右手拿著電話，並揹著背包慢跑。翻查大會應用程式，他花2小時20分完成15公里，但未有完賽，大會核對成績的網頁未有顯示其名稱及成績等資料。

大會競賽規則列明，禁止參賽者帶同嬰兒、未滿16歲或任何未有戴上渣馬2026有效號碼布的人參加及進入賽道範圍，違例者將被即時要求離開賽道。大會昨確認，賽事期間已終止該跑手繼續作賽及安排他離開賽道，並取消其參賽資格，亦會保留拒絕有關人士日後參賽權利。

港大醫學院兒童及青少年科學系臨牀教授葉柏強指，嬰兒在人多擠迫競賽環境存在三大不確定風險，其一是在多數跑手無戴口罩下，若有跑手不適，嬰兒被傳染的風險高；其二，涉事跑手難保中途有可能腳軟或被人撞倒，加上賽道並非平穩，跑手跌倒時有可能傷及嬰兒腦部；第三，嬰兒與跑手一起跑步時或會令嬰兒心跳及呼吸急促。

他認為家長不應在無顧及嬰兒和保護不足下帶嬰兒參加人多的競賽，他亦不解大會在跑手起步時未有留意，促大會認真檢討並加強監管。

香港救助兒童會總幹事曾迦慧亦認為事件中嬰兒受傷害的風險高，她指前日天氣回暖，從網上片段可見嬰兒當時穿著厚衣，恐嬰兒會「熱親」。她認為大會即使有規則列明禁止帶同嬰兒參賽，仍需有足夠人手安檢，亦理應在該跑手起跑前立即阻止，而非中途才叫停，冀大會日後改善情況，確保兒童安全受保障。