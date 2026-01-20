我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

富豪搬離加州遷往邁阿密 買房、成交7天搞定

「我只喜歡美的事物」范倫鐵諾留下半世紀傳奇

男揹嬰跑渣打馬 選手號碼布扣在嬰兒外衣 15公里被停賽

香港新聞組／香港20日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
1名男跑手前胸揹嬰兒參加渣打馬拉松全馬比賽，跑至眼鏡「半甩」，他另將號碼布扣在嬰兒的防風被上。（取材自Threads）
1名男跑手前胸揹嬰兒參加渣打馬拉松全馬比賽，跑至眼鏡「半甩」，他另將號碼布扣在嬰兒的防風被上。（取材自Threads）

前日渣打香港馬拉松賽事期間，有一名男跑手胸前揹著嬰兒參賽，引起公眾對該名嬰兒福祉的熱議。

明報報導，據該名跑手的號碼布編號查核大會馬拉松參賽者手冊，顯示該跑手姓WANG，參與全馬、即42公里賽事，最終跑了逾兩小時完成15公里後，始被大會終止作賽。有兒科醫生稱，嬰兒在人多擠迫的競賽環境存在三大不確定風險，例如一旦跑手跌倒或會傷及嬰兒腦部，促大會檢討並加強監管。

從網上片段及相片可見，該名男跑手將嬰兒揹在胸前參賽，並將選手號碼布扣在嬰兒的外衣；他跑至西九龍公路近海盈邨路段時，左手托著嬰兒頸部，右手拿著電話，並揹著背包慢跑。翻查大會應用程式，他花2小時20分完成15公里，但未有完賽，大會核對成績的網頁未有顯示其名稱及成績等資料。

大會競賽規則列明，禁止參賽者帶同嬰兒、未滿16歲或任何未有戴上渣馬2026有效號碼布的人參加及進入賽道範圍，違例者將被即時要求離開賽道。大會昨確認，賽事期間已終止該跑手繼續作賽及安排他離開賽道，並取消其參賽資格，亦會保留拒絕有關人士日後參賽權利。

港大醫學院兒童及青少年科學系臨牀教授葉柏強指，嬰兒在人多擠迫競賽環境存在三大不確定風險，其一是在多數跑手無戴口罩下，若有跑手不適，嬰兒被傳染的風險高；其二，涉事跑手難保中途有可能腳軟或被人撞倒，加上賽道並非平穩，跑手跌倒時有可能傷及嬰兒腦部；第三，嬰兒與跑手一起跑步時或會令嬰兒心跳及呼吸急促。

他認為家長不應在無顧及嬰兒和保護不足下帶嬰兒參加人多的競賽，他亦不解大會在跑手起步時未有留意，促大會認真檢討並加強監管。

香港救助兒童會總幹事曾迦慧亦認為事件中嬰兒受傷害的風險高，她指前日天氣回暖，從網上片段可見嬰兒當時穿著厚衣，恐嬰兒會「熱親」。她認為大會即使有規則列明禁止帶同嬰兒參賽，仍需有足夠人手安檢，亦理應在該跑手起跑前立即阻止，而非中途才叫停，冀大會日後改善情況，確保兒童安全受保障。

香港

上一則

4次應考TOEFL不達標 嶺大女赴柬請槍手代考 認罪候懲

下一則

香港春運火車票開售首日 西九龍往京滬杭「夕發朝至」告罄

延伸閱讀

「最快女護士」辭職後首戰 重慶馬拉松跑出這個成績

「最快女護士」辭職後首戰 重慶馬拉松跑出這個成績
影帝周潤發參與其中 香港馬拉松結束 逾74000人中有1500人受傷

影帝周潤發參與其中 香港馬拉松結束 逾74000人中有1500人受傷
伍銳賢第四度當選紐約中華公所主席

伍銳賢第四度當選紐約中華公所主席
海外台灣鄉親關懷聯合會首屆鄉親大會 美食飄香

海外台灣鄉親關懷聯合會首屆鄉親大會 美食飄香

熱門新聞

中國製造業發達，出口遠大於進口，2025年貿易順差突破1兆美元。圖為寧波一處造車廠。（路透）

中國順差破1兆美元 分析示警「危險訊號」：已什麼都不想買

2026-01-17 08:37
四川有民眾釣魚時發現稀有的海南鳽。（取材自紅星新聞）

四川釣客撿到世界上最神祕鳥類 比大熊貓還稀少

2026-01-14 01:18
10萬噸級空天母艦「鸞鳥」全長242米，翼展達到684米，最大起飛重量達到12萬噸，可搭載88架「玄女」無人空天戰機。（取材自截自「央視軍事」影片）

10萬噸級母艦+88架空天戰機 中官媒曝「南天門」進度

2026-01-12 01:29
菲律賓1月16日起對中國公民單方面免簽。圖為中國旅客抵達馬尼拉機場。（新華社）

南海衝突未停 菲律賓明起對中國公民單方面免簽

2026-01-15 11:02
一名來自河南的退休教師在火車上遇到20年前教過的學生，直接叫出學生名字，令對方感動落淚。(取材自極目新聞)

71歲退休師火車上偶遇20年前女學生 脫口叫出名字 她淚崩了

2026-01-13 01:23
郭晶晶和霍啟剛（左）觀看游泳比賽的檔案照。（新華社）

「全球包租公」霍啟剛財產公示 35套物業曝光

2026-01-11 12:26

超人氣

更多 >
清空零錢罐前 留意有這3標記1美分硬幣

清空零錢罐前 留意有這3標記1美分硬幣
遇到ICE出示REAL ID能證明身為公民嗎？國土安全部：不能

遇到ICE出示REAL ID能證明身為公民嗎？國土安全部：不能
5美元變5萬 超市購物袋海外暴紅成身分象徵

5美元變5萬 超市購物袋海外暴紅成身分象徵
談格陵蘭 川普致信挪總理：諾委會讓他看清不必只講和平

談格陵蘭 川普致信挪總理：諾委會讓他看清不必只講和平
中國去年新生兒不到800萬「相當於乾隆三年的水平」

中國去年新生兒不到800萬「相當於乾隆三年的水平」