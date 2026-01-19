逾7.4萬人跑香港渣馬 4萬人向隅 霍啟剛贊成分2天舉辦

我的頻道

香港特派員李春／香港19日電
2026年渣打香港馬拉松18日開跑，賽事吸引約7.4萬名選手參加。（新華社）
2026年渣打香港馬拉松18日開跑，賽事吸引約7.4萬名選手參加。（新華社）

一年一度的渣打香港馬拉松18日下午結束，約7.4萬名香港本地和海內外跑手參與，當中非本地跑手占約25%歷屆最多。賽事逾1500名跑報稱受傷，其中有人情況嚴重要接受心肺復甦等急救治療。截至下午4時，醫管局表示共有59人送院，當中2人情況危殆。

香港馬拉松18日上午6時開始，下午2時後結束。全馬及半馬起點設於尖沙咀彌敦道，10公里賽則設於東區走廊，終點全部設於維多利亞公園。早上6時後舉行全馬起步禮，跑手經西區海底隧纜過海到九龍和新界，以港島維園為終點，全程約42公里。

香港田徑總會說，截至上午11時，有1517位跑手需要接受治療，當中大部分為輕傷，包括擦傷、扭傷、肌肉抽筋，其中有59人因中暑、休克送院，其中3人情況嚴重，分別於東區走廊、西隧出口、崇光百貨門口受傷，分別需要接受心肺復甦、心臟除顫等急救治療。

香港馬拉松今屆有約7.4萬人參加，報名人數則多達近12萬，有建議提出賽事可分兩日舉行。香港田徑總會將成立特別小組研新賽事路線，但香港道路資源有限，需兼顧所有道路使用者的利益，仍需審慎評估。

香港田徑總會總行政總監伍于豪稱，今年已加強預防措施，防止再次出現去年有跑手因使用他人號碼布而被取消資格的情況，包括加強宣傳及與跑手溝通，並於馬拉松博覽會設檢查站，嚴格核對資料。

2026年渣打香港馬拉松18日開跑，今年參與者高達約7.4萬人。（中新社）
2026年渣打香港馬拉松18日開跑，今年參與者高達約7.4萬人。（中新社）

香港特首李家超為賽事開步擔任主禮嘉賓，稱賽事鞏固香港作為國際體育盛事之都地位。財政司長陳茂波為「領袖盃」主持開幕禮，說今年大約有700家中小型食肆響應支持活動，歡迎跑手在賽事後輕鬆消費。

香港新聞組／香港19日電

明報報導，今屆渣打香港馬拉松錄得破紀錄近12萬人報名，參賽名額僅7.4萬個，一度引發向隅者不滿及提出探討賽事分兩日舉行。

據報導，主辦方中國香港田徑總會18日透露，將成立「特別小組」研究賽道設計，強調大會一直研究擴大賽事規模及參賽人數，包括延長賽事時間及研究新路線。身兼港協暨奧委會副會長的立法會議員霍啟剛贊成賽事分兩日舉行，會積極與田總及各界探討。

有運動學者倡議小組不應只研究增加名額，更要追求香港成為世界馬拉松大滿貫其中一個城市。

