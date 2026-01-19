「火雲邪神」梁小龍驟逝 享壽77歲 成龍、周星馳悼念

周星馳電影「功夫」飾演「火雲邪神」的港星梁小龍傳出14日已離世，享壽77歲。 （取材自微博）

曾在周星馳 電影「功夫」中飾演「火雲邪神」的港星梁小龍驚傳14日離世，享壽77歲，友人證實，目前家屬低調處理後事，預計將在26日於深圳龍崗舉行出殯儀式。令人鼻酸的是，他的抖音 帳號於18日晚突然更新，以第一人稱發文，留下宛如告別的文字，讓外界再度掀起追思潮。

本報系聯合報報導，梁小龍1970年代與李小龍、成龍 、狄龍，在香港影壇號稱「四龍」，1981年在電視劇「大俠霍元甲」演出劇中霍元甲大徒弟陳真，1982年在電視劇「陳真」中飾演主角陳真。

80年代中期退出娛樂圈，前往中國經商。直至2004年獲周星馳之邀在電影「功夫」中演出反派「火雲邪神」，讓他重新翻紅，又陸續拍了多部電影、電視劇。

據文匯報報導，在梁小龍逝世前一天（13日），仍有人分享與他聚餐的合影。照片中，他與友人在深圳羅湖吃火鍋，精神狀態看來良好，誰料翌日便與世長辭，讓親友與影迷震驚不已，也為華語武打影壇痛失一位重量級人物。

周星馳在IG限時動態發文悼念，深情寫下：「永遠懷念梁小龍先生。」

梁小龍從早年武打電視劇到經典電影角色，塑造無數令人難忘的銀幕形象，成龍聽到消息也萬分不捨，罕見在社群平台曬出與梁小龍的合照，發文哀悼好友。

成龍表示，「剛剛回到北京，驚聞梁小龍先生離世的消息，一時之間不敢也不願相信。在我的記憶裡，他一直是那個精通多種傳統武術，每一種都能打出自己風格的功夫高手，他將自己畢生所學運用到影視作品中，是一位非常優秀的動作指導。」

成龍更大讚梁小龍，身為演員塑造了那麼多經典角色，被觀眾深深喜愛，也讓我們這些同行佩服不已。「梁兄，北京下雪了，天很陰，懷念您」。

梁小龍的抖音貼文寫道：「請原諒我不辭而別，就當我到很遠很遠的地方拍電影去了。」文中提到，原本希望低調處理，因此帳號仍由關門弟子如往常般代為更新，並笑稱自己一向喜歡保留神祕感。貼文最後，他溫柔叮囑粉絲：「你們替我好好活著，愛一直在，記住我愛你們。」短短數句卻情感滿溢，讓不少網友看完後紅了眼眶。

貼文曝光後，大批影迷湧入留言區悼念，有人感嘆「又少了一位老戲骨」，也有人難以置信表示事前未曾聽聞他身體抱恙，消息來得過於突然。更多粉絲則以角色名稱送別，直呼「永遠的陳真，一路好走」、「一代人的記憶正式落幕」。