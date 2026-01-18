影帝周潤發參與其中 香港馬拉松結束 逾74000人中有1500人受傷

香港馬拉松今年的焦點人物，是參與10公里賽事的影帝周潤發。 （中新社）

香港 一年一度的馬拉松18日下午結束，約7.4萬名香港本地和海內外跑手參與，逾1,500名跑報稱受傷，其中有人情況嚴重要接受心肺復甦、心臟除顫（心臟電擊）等急救治療。

香港馬拉松周日上午6時開始，下午2時後結束。全馬及半馬起點設於尖沙嘴彌敦道，10公里賽則設於東區走廊，終點全部設於維多利亞公園。早上6時後舉行全馬起步禮，跑手經西區海底隧纜過海到九龍和新界，以港島維園為終點，全程約42公里。

香港田徑總會說，截至上午11時，有1,517位跑手需要接受治療，當中大部分為輕傷，包括擦傷、扭傷、肌肉抽筋，其中有30人送院，三人情況嚴重。三人分別於東區走廊、西隧出口、崇光百貨門口受傷，有人需要接受心肺復甦、心臟除顫等急救治療。

香港馬拉松醫療事務總主任林建群表示，接受治療的跑手當中，大部分屬於輕傷；包括擦傷及扭傷等，至於送院治療的跑手當中，包括出現中暑及休克。3名較嚴重的傷者受傷位置分別在10公里賽道的東區走廊、銅鑼灣崇光百貨門口以及西隧出口位置，三人分別需要現場進行心肺復甦。

香港馬拉松今屆有約7.4萬人參加，報名人數則多達近12萬，有建議提出賽事可分兩日舉行。賽事籌委會主席關祺表示，大會一直研究採用不同方法，加大賽事規模和擴大參賽人數。香港田徑總會將成立特別小組研新賽事路線，但香港道路資源有限，需兼顧所有道路使用者的利益，仍需審慎評估。

香港田徑總會總行政總監伍于豪稱，今年已加強預防措施，防止再次出現去年有跑手因使用他人號碼布而被取消資格的情況，包括加強宣傳及與跑手溝通，並於馬拉松博覽會設檢查站，嚴格核對資料，目前未發現再有同類情況，會持續密切監察。

香港馬拉松今次的焦點人物，是參與10公里賽事的影帝周潤發 、藝人鄭則仕、鮑起靜、劉江等。由半馬轉戰10公里賽的周潤發稱，志在完成賽事以及同觀眾打招呼，不計較成績。他在賽道上遇到斜路就會走路，要享受過程，不是要跑得快。他又說未知明年賽道是否有變，視乎田總的安排，如果有更多人參加就有更多人高興，但名額始終有限。