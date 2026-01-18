我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

地緣政治大富翁 盤點川普2.0全球勢力野心 1願望已實現

NASA登月火箭移至發射台 為阿提米絲2號載人任務暖身

影帝周潤發參與其中 香港馬拉松結束 逾74000人中有1500人受傷

香港特派員李春／即時報導
香港馬拉松今年的焦點人物，是參與10公里賽事的影帝周潤發。 （中新社）
香港馬拉松今年的焦點人物，是參與10公里賽事的影帝周潤發。 （中新社）

香港一年一度的馬拉松18日下午結束，約7.4萬名香港本地和海內外跑手參與，逾1,500名跑報稱受傷，其中有人情況嚴重要接受心肺復甦、心臟除顫（心臟電擊）等急救治療。

香港馬拉松周日上午6時開始，下午2時後結束。全馬及半馬起點設於尖沙嘴彌敦道，10公里賽則設於東區走廊，終點全部設於維多利亞公園。早上6時後舉行全馬起步禮，跑手經西區海底隧纜過海到九龍和新界，以港島維園為終點，全程約42公里。

香港田徑總會說，截至上午11時，有1,517位跑手需要接受治療，當中大部分為輕傷，包括擦傷、扭傷、肌肉抽筋，其中有30人送院，三人情況嚴重。三人分別於東區走廊、西隧出口、崇光百貨門口受傷，有人需要接受心肺復甦、心臟除顫等急救治療。

香港馬拉松醫療事務總主任林建群表示，接受治療的跑手當中，大部分屬於輕傷；包括擦傷及扭傷等，至於送院治療的跑手當中，包括出現中暑及休克。3名較嚴重的傷者受傷位置分別在10公里賽道的東區走廊、銅鑼灣崇光百貨門口以及西隧出口位置，三人分別需要現場進行心肺復甦。

香港馬拉松今屆有約7.4萬人參加，報名人數則多達近12萬，有建議提出賽事可分兩日舉行。賽事籌委會主席關祺表示，大會一直研究採用不同方法，加大賽事規模和擴大參賽人數。香港田徑總會將成立特別小組研新賽事路線，但香港道路資源有限，需兼顧所有道路使用者的利益，仍需審慎評估。

香港田徑總會總行政總監伍于豪稱，今年已加強預防措施，防止再次出現去年有跑手因使用他人號碼布而被取消資格的情況，包括加強宣傳及與跑手溝通，並於馬拉松博覽會設檢查站，嚴格核對資料，目前未發現再有同類情況，會持續密切監察。

香港馬拉松今次的焦點人物，是參與10公里賽事的影帝周潤發、藝人鄭則仕、鮑起靜、劉江等。由半馬轉戰10公里賽的周潤發稱，志在完成賽事以及同觀眾打招呼，不計較成績。他在賽道上遇到斜路就會走路，要享受過程，不是要跑得快。他又說未知明年賽道是否有變，視乎田總的安排，如果有更多人參加就有更多人高興，但名額始終有限。

香港特首李家超為賽事開步擔任主禮嘉賓，稱賽事鞏固香港作為國際體育盛事之都地位。港府財政司司長陳茂波早上為「領袖盃」主持開幕禮，說今年大約有700家中小型食肆響應支持活動，歡迎跑手在賽事後獎勵自己，輕鬆消費，讓開心熱鬧的氣氛也傳遍社區。

2026年渣打香港馬拉松18日開跑，今年參與者高達約7.4萬人。（中新社）
2026年渣打香港馬拉松18日開跑，今年參與者高達約7.4萬人。（中新社）

香港 周潤發 港府

上一則

聯手攻占歐美市場 中國物流企業順豐、極兔互相入股

延伸閱讀

全球最大竹祭壇「錦田打醮」 香港旅遊新引擎

全球最大竹祭壇「錦田打醮」 香港旅遊新引擎
「挺過疫情 敗給淘寶」香港北角50年文具店熄燈 同行擬跟進

「挺過疫情 敗給淘寶」香港北角50年文具店熄燈 同行擬跟進
香港金像獎取消「最佳亞洲華語片」 黃秋生作品也被拒門外 他發聲了

香港金像獎取消「最佳亞洲華語片」 黃秋生作品也被拒門外 他發聲了
周潤發陪妻吃平價餐慶生 發嫂暴瘦「狀態不尋常」

周潤發陪妻吃平價餐慶生 發嫂暴瘦「狀態不尋常」

熱門新聞

中國製造業發達，出口遠大於進口，2025年貿易順差突破1兆美元。圖為寧波一處造車廠。（路透）

中國順差破1兆美元 分析示警「危險訊號」：已什麼都不想買

2026-01-17 08:37
10萬噸級空天母艦「鸞鳥」全長242米，翼展達到684米，最大起飛重量達到12萬噸，可搭載88架「玄女」無人空天戰機。（取材自截自「央視軍事」影片）

10萬噸級母艦+88架空天戰機 中官媒曝「南天門」進度

2026-01-12 01:29
四川有民眾釣魚時發現稀有的海南鳽。（取材自紅星新聞）

四川釣客撿到世界上最神祕鳥類 比大熊貓還稀少

2026-01-14 01:18
中國自主研發首款隱匿戰機「殲-20」於2011年首飛，於11日滿15周年。圖為2025年9月，殲-20在長春航空展進行靜態展示。（本報資料照片）

偵查不到殲-20飛恒春上空？中軍事評論員透露殲-20隱身方法

2026-01-10 20:00
菲律賓1月16日起對中國公民單方面免簽。圖為中國旅客抵達馬尼拉機場。（新華社）

南海衝突未停 菲律賓明起對中國公民單方面免簽

2026-01-15 11:02
郭晶晶和霍啟剛（左）觀看游泳比賽的檔案照。（新華社）

「全球包租公」霍啟剛財產公示 35套物業曝光

2026-01-11 12:26

超人氣

更多 >
中國順差破1兆美元 分析示警「危險訊號」：已什麼都不想買

中國順差破1兆美元 分析示警「危險訊號」：已什麼都不想買
5種好市多自產品牌商品大受好評 顧客稱離不開

5種好市多自產品牌商品大受好評 顧客稱離不開
昔日中國小姐 82歲遭5戲換角 嘆「人老了不管用」

昔日中國小姐 82歲遭5戲換角 嘆「人老了不管用」
川普：歐洲8國反美掌控格陵蘭 2月起加徵10%關稅

川普：歐洲8國反美掌控格陵蘭 2月起加徵10%關稅
華女觸碰隱私部位 提200元可性服務 後果慘了...

華女觸碰隱私部位 提200元可性服務 後果慘了...