「挺過疫情 敗給淘寶」香港北角50年文具店熄燈 同行擬跟進

踏入2026年，香港 結業潮持續蔓延，北角模範邨內屹立半世紀的老字號「元安文具」16日結束營業，為社區寫下又一段告別篇章。第二代傳人俞先生坦言，新冠疫情 期間尚能勉力支撐，沒想到敵得過疫情，敵不過淘寶 ，疫後市民消費模式轉變，加上內地電商平台衝擊，令生意長期入不敷支，最終只能選擇在馬年前光榮退場。

香港01報導，元安文具創立於1974年，最初由俞先生父親經營賀卡零售及批發業務，並於北角七姊妹道設廠，為企業客戶訂製賀卡。俞先生回憶，1980、1990年代香港經濟蓬勃，香港風景主題聖誕卡極為暢銷，不少企業一訂便是數千張，甚至過萬張，印上公司名稱後寄贈客戶，成為當年的商業常態。

隨著經濟環境轉變及電子通訊普及，賀卡市場逐漸萎縮。踏入千禧年，元安嘗試轉型經營利是封(紅包)批發，惟銷情始終未見突破，營業額未有明顯增長。至2012年，俞父退休，元安全面退出賀卡及利是封市場，只保留現址的文具零售業務，冀以穩定客源延續經營。

然而，文具業務亦未能倖免於時代洪流。據報導，2020年疫情爆發後，生意大受打擊，俞先生原以為通關後市況可望回暖，惟市民北上消費成風，加上淘寶等電商平台價格優勢明顯，令小店競爭力急速流失。

「近年店舖每月虧損約五位數，」他直言：「敵得過疫情，但敵不過淘寶。」即使鋪位屬房委會物業，租金相對克制，仍難以扭轉經營困局。

談及行業前景，俞先生指出，近年冒起的連鎖或大型文具店貨品種類多元，能吸納不同客群，但他已年逾六旬，無力再作轉型。據其了解，不少同行亦正觀望租約期滿後結業，其中不乏經營多年的老字號。

結業前夕，俞先生向街坊及熟客免費贈送昔日元安製作的賀卡，作為時代見證。他感謝街坊多年支持，笑言只能以這種方式，為元安文具長達50年的歷史畫上句號。