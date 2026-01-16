吸毒男從食肆廚房取利刀挾持2女 港警2槍擊斃

香港 屯門市廣場15日晚發生獨行男子揮刀拒捕及挾持女人質，警員勸止無效後，連開兩槍擊 斃疑犯，救回人質，事發原因仍在調查。涉案男子34歲，越南 籍，有黑社會背景，持香港身分證，有販毒、襲警、藏有攻擊性武器等案底，警員在其身上檢獲一袋約一公斤冰毒及伸縮棍等。事發前，有閉路電視拍下涉案男子曾走入一間食肆廚房取走一把利刀。

綜合大公、文匯報報導，事發於15日晚7時10分，警方接到報案指一名可疑男子在屯門市廣場內一間商店，取走一把12吋長刀，隨後有市民見到該名男子在屯喜路持刀遊蕩並進入商場。警員接報迅速到場，該名男子與警員對峙至屯門市廣場地下出入口近屯匯街的便利店外，在場市民見狀四散，有閉路電視拍下疑犯一度挾持兩名女人質，並持刀有所動作，緊跟其後的軍裝警員，隨即連開兩槍擊中疑犯，疑犯胸口及右肩中槍昏迷，送往屯門醫院證實不治。女途人則輕微擦傷送院。

警方指，疑犯持香港身分證，有黑社會背景，在其斜背袋中起獲毒品，不排除案發時受毒品影響。警方在現場發現一個彈孔及兩個彈殼。據悉，疑犯有販毒、襲警、藏有攻擊性武器等多項案底。疑犯居於屯門大興邨，從事地盤散工，與家人甚少聯絡。有情緒病就診紀錄，平時沉默寡言。

網上有閉路電視拍下案發前，涉案男子潛入Donki的廚房偷走一把利刀。警方表示，翻查大量閉路電視片段後，相信並無同黨。案件交由新界北重案組第二隊跟進。

據網傳閉路電視片段所見，疑犯在便利店外撲向在場兩名女途人，其中一名女子被疑犯捉著斜孭袋肩帶不放，女子疑受驚後跪坐在地，另一名女途人則在角落位置被嚇得不敢動彈，疑犯一時間未能完全控制兩名人質，緊隨其後的名警員靠近並向疑犯開槍，疑犯中彈倒地，女人質隨即被警員扯離現場，另一女人質隨即跑離現場。