我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

MLB／宇宙道奇4年2.4億美元 簽下明星外野手塔克

川普收到「諾貝爾和平獎章」 馬查多赴白宮獻禮 白宮：會保留

吸毒男從食肆廚房取利刀挾持2女 港警2槍擊斃

香港新聞組／香港16日電

香港屯門市廣場15日晚發生獨行男子揮刀拒捕及挾持女人質，警員勸止無效後，連開兩槍擊斃疑犯，救回人質，事發原因仍在調查。涉案男子34歲，越南籍，有黑社會背景，持香港身分證，有販毒、襲警、藏有攻擊性武器等案底，警員在其身上檢獲一袋約一公斤冰毒及伸縮棍等。事發前，有閉路電視拍下涉案男子曾走入一間食肆廚房取走一把利刀。

綜合大公、文匯報報導，事發於15日晚7時10分，警方接到報案指一名可疑男子在屯門市廣場內一間商店，取走一把12吋長刀，隨後有市民見到該名男子在屯喜路持刀遊蕩並進入商場。警員接報迅速到場，該名男子與警員對峙至屯門市廣場地下出入口近屯匯街的便利店外，在場市民見狀四散，有閉路電視拍下疑犯一度挾持兩名女人質，並持刀有所動作，緊跟其後的軍裝警員，隨即連開兩槍擊中疑犯，疑犯胸口及右肩中槍昏迷，送往屯門醫院證實不治。女途人則輕微擦傷送院。

警方指，疑犯持香港身分證，有黑社會背景，在其斜背袋中起獲毒品，不排除案發時受毒品影響。警方在現場發現一個彈孔及兩個彈殼。據悉，疑犯有販毒、襲警、藏有攻擊性武器等多項案底。疑犯居於屯門大興邨，從事地盤散工，與家人甚少聯絡。有情緒病就診紀錄，平時沉默寡言。

網上有閉路電視拍下案發前，涉案男子潛入Donki的廚房偷走一把利刀。警方表示，翻查大量閉路電視片段後，相信並無同黨。案件交由新界北重案組第二隊跟進。

據網傳閉路電視片段所見，疑犯在便利店外撲向在場兩名女途人，其中一名女子被疑犯捉著斜孭袋肩帶不放，女子疑受驚後跪坐在地，另一名女途人則在角落位置被嚇得不敢動彈，疑犯一時間未能完全控制兩名人質，緊隨其後的名警員靠近並向疑犯開槍，疑犯中彈倒地，女人質隨即被警員扯離現場，另一女人質隨即跑離現場。

香港 槍擊 越南

上一則

港漂生被騙後淪詐團 假冒官員收錢涉6案35.9萬美元

下一則

香港宏福苑大火增至168人罹難 1原因暫不公布名單

延伸閱讀

「刻意針對我們」明州控告川普政府 打擊移民卻擊斃平民

「刻意針對我們」明州控告川普政府 打擊移民卻擊斃平民
明州女遭ICE擊斃 起底是「反執法哨兵」如影隨形監視幹員

明州女遭ICE擊斃 起底是「反執法哨兵」如影隨形監視幹員
持刀男闖醫院自殘挾持病患 遭警擊斃

持刀男闖醫院自殘挾持病患 遭警擊斃
ICE擊斃明州女子 曼達尼：不配合聯邦移民執法

ICE擊斃明州女子 曼達尼：不配合聯邦移民執法

熱門新聞

10萬噸級空天母艦「鸞鳥」全長242米，翼展達到684米，最大起飛重量達到12萬噸，可搭載88架「玄女」無人空天戰機。（取材自截自「央視軍事」影片）

10萬噸級母艦+88架空天戰機 中官媒曝「南天門」進度

2026-01-12 01:29
中國自主研發首款隱匿戰機「殲-20」於2011年首飛，於11日滿15周年。圖為2025年9月，殲-20在長春航空展進行靜態展示。（本報資料照片）

偵查不到殲-20飛恒春上空？中軍事評論員透露殲-20隱身方法

2026-01-10 20:00
四川有民眾釣魚時發現稀有的海南鳽。（取材自紅星新聞）

四川釣客撿到世界上最神祕鳥類 比大熊貓還稀少

2026-01-14 01:18
郭晶晶和霍啟剛（左）觀看游泳比賽的檔案照。（新華社）

「全球包租公」霍啟剛財產公示 35套物業曝光

2026-01-11 12:26
男子從自家半圈監控，無意發現妻子婚外情八年。（視頻截圖）

男看羊圈監控發現妻出軌8年 砍情夫1家4口 後續太扎心

2026-01-09 07:30
男童手持一疊厚厚的一元紙幣給媽媽買鞋。（視頻截圖）

200多張1元鈔…河北男童存錢半年為母買鞋 店主：來報恩的

2026-01-07 01:16

超人氣

更多 >
對抗通膨 美國富人多把錢放這5個地方

對抗通膨 美國富人多把錢放這5個地方
台女星吳佩慈準婆婆 億萬富豪崔麗杰 被ICE逮捕

台女星吳佩慈準婆婆 億萬富豪崔麗杰 被ICE逮捕
川普：明州若不制止暴徒攻擊ICE官員 將動用「叛亂法」

川普：明州若不制止暴徒攻擊ICE官員 將動用「叛亂法」
詐騙老人 國會聽證指中國犯罪集團幕後操盤 北京當局默許

詐騙老人 國會聽證指中國犯罪集團幕後操盤 北京當局默許
越來越多老年人被迫獨力照顧配偶 面臨心理、財務雙壓力

越來越多老年人被迫獨力照顧配偶 面臨心理、財務雙壓力