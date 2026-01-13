黎智英國安案完成求情 法官擇日判刑

圖為1月12日，香港九龍裁判法院處理黎智英違反國安法一案。警員在附近戒備。（中通社）

香港 壹傳媒集團創辦人黎智英 等9人違反國安法一案，各被告已完成求情陳辭，法官押後判刑。

黎智英等9名被告自12日起在庭上求情，法院原先預留4天處理，但昨天已完成聆聽各人的求情陳辭，時間縮短一半；在完成聆聽求情陳辭後，法官即時表示，會盡快通知各方判刑日期。

連同黎智英，這起國安案件共有9名被告，黎智英及蘋果日報3家公司各被控1項「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪及1項「串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物」罪，前者屬於港區國安法罪行，後者是一般刑事罪行。

黎智英又因為捲入「重光團隊」的案件，被加控1項串謀勾結外國勢力罪。

去年12月15日，法官裁定黎智英各項罪名成立。

2021年，「重光團隊」李宇軒和陳梓華承認串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。6名前蘋果日報高層，即張劍虹、陳沛敏、羅偉 光、林文宗、馮偉光及楊清奇，同被控勾結外國勢力罪，他們於2022年向法庭承認罪行，當時法官裁定待黎智英的審訊結束後一併判刑。

根據國安法，觸犯勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪的，處以3年以上、10年以下有期徒刑；罪行重大者，處以無期徒刑或者10年以上有期徒刑。