2025施政報告60項已推 5項尚未落實 議員：損威信應解釋

香港新聞組／香港13日電
香港市民去年9月在灣仔民政諮詢中心外排隊，等著領取行政長官2025年施政報告。(中新社資料照片)
香港市民去年9月在灣仔民政諮詢中心外排隊，等著領取行政長官2025年施政報告。(中新社資料照片)

去年港府「施政報告」提及65項措施會於年內推展或落實，但實則有60項已推行，其餘5項未能如期落實，運物局2項措施本月將公布，有議員認為措施未如期落實會導致港府施政威信打折扣，應解釋原因，倘涉宏福苑大火救災等因素以致阻延，則可接受。

明報報導，大埔宏福苑大火去年11月下旬發生，港府總動員救災，多個政策局及部門趕在年底「交功課」落實政策。去年施政報告提出多項措施，據統計，65項措施原定去年內落實，翻查各政策局及部門網頁、社交媒體及港府新聞公布，發現僅48項曾公布已推行。各部門確認另有12項措施已推行，但當局沒公布，即合共60項措施如期落實，包括上月公布的啟德郵輪碼頭招標、馬頭圍邨及西環邨重建計畫等。

據報導，5項未如期推行措施包括：完成灣區標準的首階段策略研究、港交所完成主板上市要求競爭力的檢討並提出調整建議諮詣公眾、制定「私立學校實務守則」和設私校名冊、公布「運輸策略藍圖」、洪水橋／廈村新發展區發展現代物流圈的規畫研究結果。運物局回覆稱，洪水橋／厦村新發展區發展現代物流圈的規畫研究及「交通運輸策略性研究」已完成，後者更已將2025年交通管理範疇的最新進展納入研究，兩項措施將於本月內公布。

報導指，財經事務及庫務局表示，港交所已於去年就上市要求的競爭力檢討，已形成改革方向，由於涉及眾多範疇，需時釐定具體方案以分階段推出，會適時就相關建議公開諮詢。發展局表示，委託香港建築科技研究院展開的灣區標準策略研究已大致完成，局方正與廣東省相關單位商討建議，並研究設立相關機制。教育局表示已制訂「私立學校實務守則」初稿及私校名冊初步安排，已諮詢業界，正整理相關意見並作最後修訂和補充。

報導說，關注交通政策的實政圓桌立法會議員莊豪鋒稱，雖然只有5項措施未如期落實，但當局推出政策時應有信心實行，未如期落實將令公眾對港府施政威信打折扣；其中智慧交通是香港未來數十年運輸發展關鍵，對於「運輸策略藍圖」未能如期公布感失望，期望下月初會見財政司長時，對方能交代延遲原因。他補充，倘涉救災等因素，稍為延遲尚可接受。

港府 灣區 宏福苑

