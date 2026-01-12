我的頻道

上午捕下午賣 半月灣本季首批頭水螃蟹到港 首現華人船主

黎智英等9被告12日「求情」 法院預留4天處理

香港新聞組／香港12日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港壹傳媒集團創辦人黎智英觸犯港區國安法等3罪上個月被判罪成，12日起法官將處理黎智英及其餘8名已認罪被告的求情信，暫預留4天處理。

依香港法制，求情信是刑事案件中，被告人或其親友向法庭提交，旨在說明被告背景、真心悔意及改過決心，以求法官在量刑時能予以寬大處理的書面陳述，以幫助法官量刑考量。

文匯報11日報導，法庭由12日上午10時開始，在西九龍裁判法院（暫代高等法院），一併處理黎智英和包括6名前蘋果日報高層在內的其餘8名已認罪被告的求情，暫預留4天處理。

據司法機構近日公布，當日，正庭連同7個延伸庭合共派發491張公眾席。其中，正庭設有42個公眾席，以及約100張後備席，聆訊另設116個記者席，正庭占42席。

案件共有9名被告，黎智英經受審後被法庭定罪，前壹傳媒行政總裁及蘋果日報社長張劍虹、前蘋果日報副社長陳沛敏、總編輯羅偉光、執行總編輯林文宗、主筆馮偉光（盧峯）及楊清奇（李平），已在2022年承認串謀勾結外力危害國安罪，「重光團隊」成員李宇軒和陳梓華則於2021年承認串謀勾結外力危害國安罪。

香港政制及內地事務局局長曾國衛10日在一公開活動上表示，「黎智英被定罪，說明任何試圖破壞國家安全和團結、繁榮進步的圖謀都不會得逞，亦絕不會成功，更絕對阻礙不了國家強國之路和民族復興之途。」

他指出，在「黎智英案」審訊期間，「外部敵對勢力一直嘗試抹黑攻擊港府，而潛逃海外的反中亂港分子在外部勢力的包庇下，更是不斷試圖作出種種危害國家安全的行為和活動。」

多名香港政法界人士10日受訪時表示，黎智英案充分暴露了外部勢力干預香港內部事務的嚴重性，若得逞則後果極度嚴重，幸得香港國安法為香港的繁榮穩定築牢了堅實基礎，相信法庭會對亂港禍港者給出公正制裁，從而堅定市民守護國家安全、捍衛香港穩定的信念。

