宏福苑災民：回購價過低 質疑排除原址重建

香港新聞組／香港11日電
港府9日起向宏福苑災民發問卷，收集災民就長遠安置方案的意見。當中宏福苑原址重建的選項，表明最快要2035年才可以入伙。（中通社資料照片）。
港府9日起向宏福苑災民發問卷，收集災民就長遠安置方案的意見。當中宏福苑原址重建的選項，表明最快要2035年才可以入伙。（中通社資料照片）。

港府由9日起，陸續透過社會福利署的「一戶一社工」機制，主動接觸受火災影響的宏福苑業主，收集他們對長遠安置的初步意願，目標在本月中下旬取得回應並進行分析，以協助制定和落實具體方案。問卷提到包括由港府購買業權、「樓換樓」或同區重建等。

綜合香港01、大公報等港媒報導，居民大多不滿港府提出的6000元（港幣，下同，約770美元）至8000元回購呎價過低，難以購買居屋單位，遑論在市場自行購買單位，對此，財政司副司長黃偉綸強調仍未落實收購價，只是作參考。

有居民認為問卷的設計誤導，質疑港府排除原址重建選項。黃偉綸10日已表明，宏福苑原址未來不會再用作住宅用途，會轉做社區設施，明確排除原址重建選項。部分傾向原址重建業主，對於政府指2035年或以後才能入伙，即至少要等待10年，大為驚訝。有居民稱早前曾有專家評估原址約需6年完成，不會比熟地重建時間長，不解10年是如何計算得出。更有居民認為：「基本上無一個方案可接受。」

另外，問卷眾多選項中，「樓換樓」方案最快今年9月入伙，原址重建耗時最長。黃偉綸10日表示，原址重建涉及業權處理、清拆及規畫等，需時約9至10年，形容「不太實際」，但強調願意討論。有專家認為，加上調查及保險等因素，「原址」重建可能起碼耗時近10年，建議居民優先考慮更實際方案。

港府發出的安置方案問卷涉及多元選項，包括由港府動用公帑購買業權後再購置全新居屋、綠置居或私樓，或以「樓換樓」換新居屋或綠置居等的方案，以及提出三個原區安置地點，當中包括在宏福苑原址重建。

宏福苑居民如果希望今年內上樓，可選擇九龍灣盛緻苑的綠置居單位，最快可於9月底入伙；另外還可選擇未來一至兩年後入伙的新居屋單位，分別位於東涌、元朗、啟德及將軍澳。居民亦可考慮「樓換樓」，即不收取港府收購業權的款項，換取一個價格相若而不限地區的全新居屋單位。

事實上，對於「哪個安置方案更佳」，居民意見相當分散。「盡快上樓」、「希望原區」、「不想再返原址」，或者「原址重建」的兼而有之。

身兼應急住宿安排工作組組長的財政司副司長黃偉綸10日表示，由港府購買業權的方案，據測量師學會的估價，宏福苑未補價單位平均實用呎價約6000元，已補價單位則約8000元，港府粗略計算需要動用接近60億元，而宏福苑基金扣除各項援助，剩約20多億元購買業主業權，因此一定需要投入公帑。他強調宏福苑是特別情況，如果港府不大幅度介入，業主將會「身無分文」，形容情況是「特殊中的特殊」。

港府 宏福苑 保險

