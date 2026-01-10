我的頻道

貝克漢家族裂痕加劇 長子發函切割：只能透過律師聯絡

16歲曾引退 20歲華裔花滑明星劉美賢要征戰冬奧

詐騙家族設12空殼公司 虛假培訓騙港府105萬美元補助

香港新聞組／香港10日電
詐騙「新型工業化培訓計畫」824萬港元，警拘8人涉開空殼公司虛報課程；圖為警方在行動中檢獲的證物。（取材自香港警方）
詐騙「新型工業化培訓計畫」824萬港元，警拘8人涉開空殼公司虛報課程；圖為警方在行動中檢獲的證物。（取材自香港警方）

港警揭發一個「詐騙家族」涉嫌提供虛假培訓課程及成立空殼公司，詐騙政府創新及科技基金下「新型工業化及科技培訓計畫」（NITTP）資助。該詐團在2022年8月至2024年12月兩年內，企圖騙取約824萬元(港幣，約105萬美元)資助。警方以涉嫌串謀詐騙拘捕8人，包括主腦一家五口，並及時阻止批出760萬元資助。

文匯報報導，深水埗警區刑事部總督察鄭騏鋒9日公布案情指，2024年中，職業訓練局突擊巡查一間培訓機構舉辦的課程，其間有3名課程參與者向秘書處人員透露，他們只是兼職形式受聘為秘密課程評核員，以評估導師的表現，並不知道自己以全職員工身份代表申請公司參與培訓計畫。

2024年底，NITTP秘書處將案件轉交警方，警方發現該3名課程評核員分別受聘於5間已申請培訓資助的公司。警方發現另有6間申請資助的公司的登記資料，與上述公司有關聯，包括共同登記地址、電話等。調查發現，共有12間公司涉嫌串謀詐騙相關培訓資助。

詐騙集團成立虛假培訓機構後，透過網絡平台招募導師，又以評估導師表現為由，安排他們以「秘密課程評核員」身分出席培訓課程。而獲招聘的兼職員工，其個人資料在不知情下遭詐騙集團盜用，將其偽造成空殼公司的全職員工，製造提供培訓課程的假象。之後，有關空殼公司提交偽造文件向NITTP秘書處申請相關資助。於2022年8月至2024年12月期間，一共企圖向政府申請824萬元的培訓資助。

報導指出，深水埗警區刑事部日前在葵青、深水埗、中區及大嶼山拘捕6男2女，年齡介乎33歲至78歲，分別報稱商人、家庭主婦、無業等，包括來自同一家庭的5名集團骨幹，另有一對父子也曾分別擔任涉案培訓公司和空殼公司的董事被捕。

目前一名男疑犯仍被扣查，其餘7人獲准保釋，警方在行動中及時阻止向詐騙團夥批出約760萬元的資助，正追查已批出的64萬元資助去向，不排除更多人被捕。

