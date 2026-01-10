宏福苑4400災民臨時安置 原址重建須9年、樓換樓9月即入住

香港大埔宏福苑火災現場。（中通社）

香港 大埔宏福苑 大火慘劇造成161人死亡，另有超過4400名災民獲臨時安置，當局9日表示，正就長遠安置方案諮詢災民意，若選擇原區重建則最快2029年可落成入住，但宏福苑原址則預計2035年或之後才能入伙，若選擇「樓換樓」則最快今年9月低入伙。多名名宏福苑業主傾向「樓換樓」，稱無論是否在原區，最重要是能盡快換到一間單位穩定且長久地居住。

政府發言人說，目前正透過社會福利署接觸受火災影響的宏福苑業主，收集他們對長遠安置方案的意願，以協助制定和落實具體方案，協助受影響家庭重建家園

發言人說，根據目前獲得的意見，有業主希望政府收購業權；有人希望業主獲安排優先購買政府資助房屋（居屋）；另有人希望獲安置到其他地方居住；也有人提議在原址重建房屋。

當局公布，火災發生後，政府為受影響居民安排應急住宿，目前有超過4400名居民臨時入住酒店、青年宿舍、過渡性房屋等。

大公報報導，社會各界認同政府提出多元化方案供居民選擇，問卷包括由政府動用公帑購買業權後再購置全新居屋、綠置居或私樓，以及以「樓換樓」換新居屋或綠置居等的方案，當中九龍灣盛緻苑的綠置居單位，最快可於今年9月底入伙，若選擇原區重建則最快2029年可落成入住，但宏福苑原址則預計2035年或之後才能入伙。

曾住在宏道閣的陳女士在宏福苑居住逾40年，對家園感情深厚，但因年事已高，難以承受長達數年的重建周期。她認為，若政府收購業權，給出的價格與市場價相差甚遠，難以用該筆款項在私人市場購房，因此更傾向「樓換樓」，並優先選擇可快速入伙的居屋。

香港測量師學會前會長林家輝表示，認為目前「樓換樓」的方案最為實際，亦能夠最快做好安置工作，建議受影響居民可優先考慮，「不僅能讓大家快速獲得新家園，也避免了現金補償中難以調和的估值爭議。」

公屋聯會總幹事招國偉表示，安置方案仍處於意向徵詢階段，居民在地域選擇、補償標準、安置時效等方面仍有不同訴求，他對政府問卷中方案的多元化給予肯定，「最重要是能讓居民根據自身需求做出選擇。」他提到，居屋計劃即將開放申請，第三、四季即可揀樓，最快的綠置居單位今年底便可入伙，相信能為居民盡快提供安置選項。