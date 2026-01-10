我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

貝克漢家族裂痕加劇 長子發函切割：只能透過律師聯絡

16歲曾引退 20歲華裔花滑明星劉美賢要征戰冬奧

內地客去年砸177億美元買港樓 1.4萬伙也創高 最愛啟德區

香港新聞組／香港10日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
香港樓市全面稅負大減，去年內地買家於香港一、二手住宅市場的註冊量共錄13906宗，比2024年12190宗增加14.1%，涉及金額高達1379億港元均創新高。（中通社）
香港樓市全面稅負大減，去年內地買家於香港一、二手住宅市場的註冊量共錄13906宗，比2024年12190宗增加14.1%，涉及金額高達1379億港元均創新高。（中通社）

隨著樓市全面「撤辣」(稅負大減)，新來港人士積極入市，帶動內地買家入市香港住宅物業的個案明顯增加。有地產代理的統計顯示，去年內地買家於香港一、二手住宅市場的註冊量共錄13906宗，比起2024年12190宗增加約14.1%；涉及金額高達約1379億元(港幣，以下同，約177億美元)，亦較2024年的1328億元上升約3.8%，宗數與金額創新高。

文匯報報導，美聯物業分析師岑頌謙指出，內地買家尤其鍾情新盤物業，去年約13906宗住宅註冊個案中，當中一手物業錄6495宗，即占約46.7%；去年涉及約1379億元中，一手錄約795億元，占比更高達57.7%，反映近半內地買家選購新盤，而投入資金更接近總額六成。香港一手物業之中，豪宅深受內地買家歡迎，當中超級豪宅更受內地富豪青睞。

去年已知個人買家的逾5000萬元一手私宅註冊個案中，內地買家占約69.7%；逾2000萬至5000萬元一手私宅的個人買家中，內地買家亦占約64.3%；至於逾1000萬至2000萬元亦占約57.3%；換言之，逾1000萬元一手私宅個案中，內地買家的金額占比均超過一半，並呈現「金額愈高、內地買家占比愈大」的格局。

另外，啟德區以錄內地買家約184億元一手私宅註冊金額，成為他們入市香港新盤最心儀的地區， 大幅拋離第二位黃竹坑及深灣區近九成。

若以金額計算，去年一手私宅涉及內地買家的註冊金額中，啟德區錄約184億元，區內涉及金額較多的項目包括天瀧、澐璟、天璽·天、THE HENLEY、啟德海灣等。值得留意，啟德區大幅領先第二位黃竹坑及深灣區的約97.2億元，差距接近九成，顯示該區對內地買家極具吸引力，是他們入市香港新盤最心儀的地區。

其次為黃竹坑及深灣區錄得近百億元，主要項目包括滶晨系列、海盈山4A期、BLUE COAST II等，可見上述居首2個新發展地區深受內地買家的青睞。至於第三至第五位分別為中西區約62.8億元、何文田及京士柏區約53.3億元，以及北角區38.2億元。

據大公報報導，香港一手豪宅交易續受追捧，單日錄3單億元大刁，涉及金額逾6.24億元。英皇地產夥中渝置地及資本策略合資的港島南壽臣山15號，剛沽出2座洋房，總成交價逾5.1億元。新世界夥拍帝國集團、資本策略及麗新發展的黃竹坑滶晨，剛以逾億元沽出1伙4房戶，創港島南岸標準戶歷史新高。

香港 灣區 中超

上一則

鞋放定位器查妻出軌 醋夫拿剔骨刀當街砍了情夫

下一則

「最快女護士」近況曝光 辭職後攜夫開直播 稱白岩松是恩人

延伸閱讀

前TVB藝人陳俊安轉戰內地火了 自曝拍「一笑隨歌」險墜馬

前TVB藝人陳俊安轉戰內地火了 自曝拍「一笑隨歌」險墜馬
灣區發布極端低溫預警 史上首次 恐下探這低溫

灣區發布極端低溫預警 史上首次 恐下探這低溫
河濱縣維爾多瑪市花園式公寓新建案 提供150單位

河濱縣維爾多瑪市花園式公寓新建案 提供150單位
金山灣區華人寫作協會 「火痕」作者李嘉音續任會長

金山灣區華人寫作協會 「火痕」作者李嘉音續任會長

熱門新聞

汽車防撞梁被拆開，出現麻花和餅乾。（取材自1818黃金眼）

浙男28萬買1輛展車 防撞梁拆出餅乾 銷售甩鍋給1動物

2026-01-04 05:30
雙星鞋業家族內鬥，84歲創始人宣布斷絕父子關係。（取材自紅星資本局/ 視覺中國​圖）

中國鞋王斷絕父子關係 汪海：拒「美國人」接班

2026-01-04 20:40
男童手持一疊厚厚的一元紙幣給媽媽買鞋。（視頻截圖）

200多張1元鈔…河北男童存錢半年為母買鞋 店主：來報恩的

2026-01-07 01:16
中國「凱瑞鷗」航空器12月31日成功完成跨越瓊州海峽飛行。（圖／取自峰飛航空微信公眾號）

中國噸級無人垂直起降飛行器「凱瑞鷗」完成跨海峽飛行驗證

2026-01-02 03:30
12月31日，人們在首爾街頭與迎接新年。（新華社）

中國人元旦假期最熱門出境目的地曝光「這城市」居榜首

2026-01-03 09:00
銅陵有色研發的新材料產品。（取材自每日經濟）

「總統換人了」 中企在拉美花22個月建的銅礦 無法投產

2026-01-05 01:22

超人氣

更多 >
男看羊圈監控發現妻出軌8年 砍情夫1家4口 後續太扎心

男看羊圈監控發現妻出軌8年 砍情夫1家4口 後續太扎心
Hoka這款跑鞋 穿上它日走2.5萬步也不累

Hoka這款跑鞋 穿上它日走2.5萬步也不累
這五款油電混合車 被評比電動車更保值

這五款油電混合車 被評比電動車更保值
矽谷工程師返台當歌手追夢 燒光800萬積蓄 回美重操舊業

矽谷工程師返台當歌手追夢 燒光800萬積蓄 回美重操舊業
成人女星大刀斬首夫 秘嫁亞裔繼子 後果慘了...

成人女星大刀斬首夫 秘嫁亞裔繼子 後果慘了...