內地客去年砸177億美元買港樓 1.4萬伙也創高 最愛啟德區

香港樓市全面稅負大減，去年內地買家於香港一、二手住宅市場的註冊量共錄13906宗，比2024年12190宗增加14.1%，涉及金額高達1379億港元均創新高。（中通社）

隨著樓市全面「撤辣」(稅負大減)，新來港人士積極入市，帶動內地買家入市香港 住宅物業的個案明顯增加。有地產代理的統計顯示，去年內地買家於香港一、二手住宅市場的註冊量共錄13906宗，比起2024年12190宗增加約14.1%；涉及金額高達約1379億元(港幣，以下同，約177億美元)，亦較2024年的1328億元上升約3.8%，宗數與金額創新高。

文匯報報導，美聯物業分析師岑頌謙指出，內地買家尤其鍾情新盤物業，去年約13906宗住宅註冊個案中，當中一手物業錄6495宗，即占約46.7%；去年涉及約1379億元中，一手錄約795億元，占比更高達57.7%，反映近半內地買家選購新盤，而投入資金更接近總額六成。香港一手物業之中，豪宅深受內地買家歡迎，當中超 級豪宅更受內地富豪青睞。

去年已知個人買家的逾5000萬元一手私宅註冊個案中，內地買家占約69.7%；逾2000萬至5000萬元一手私宅的個人買家中，內地買家亦占約64.3%；至於逾1000萬至2000萬元亦占約57.3%；換言之，逾1000萬元一手私宅個案中，內地買家的金額占比均超過一半，並呈現「金額愈高、內地買家占比愈大」的格局。

另外，啟德區以錄內地買家約184億元一手私宅註冊金額，成為他們入市香港新盤最心儀的地區， 大幅拋離第二位黃竹坑及深灣區 近九成。

若以金額計算，去年一手私宅涉及內地買家的註冊金額中，啟德區錄約184億元，區內涉及金額較多的項目包括天瀧、澐璟、天璽·天、THE HENLEY、啟德海灣等。值得留意，啟德區大幅領先第二位黃竹坑及深灣區的約97.2億元，差距接近九成，顯示該區對內地買家極具吸引力，是他們入市香港新盤最心儀的地區。

其次為黃竹坑及深灣區錄得近百億元，主要項目包括滶晨系列、海盈山4A期、BLUE COAST II等，可見上述居首2個新發展地區深受內地買家的青睞。至於第三至第五位分別為中西區約62.8億元、何文田及京士柏區約53.3億元，以及北角區38.2億元。

據大公報報導，香港一手豪宅交易續受追捧，單日錄3單億元大刁，涉及金額逾6.24億元。英皇地產夥中渝置地及資本策略合資的港島南壽臣山15號，剛沽出2座洋房，總成交價逾5.1億元。新世界夥拍帝國集團、資本策略及麗新發展的黃竹坑滶晨，剛以逾億元沽出1伙4房戶，創港島南岸標準戶歷史新高。