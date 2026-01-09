曾遭方濟各拒見 港榮休樞機主教陳日君獲良十四世單獨接見

我的頻道

香港新聞組／香港9日電
黎智英案去年12月15日宣判，香港榮休樞機主教陳日君（中）與黎智英妻子（左）及兒子（右）進入法庭旁聽。（中央社）
高齡近94歲的香港榮休樞機主教陳日君，近日到梵蒂岡參加樞機主教會議，獲教宗良十四世單獨接見，談及中梵協議的延續問題以及香港壹傳媒創辦人黎智英的國安法案件。陳日君長期為被北京政府迫害的中國地下教會發聲，他過去求見前教宗方濟各時曾遭拒見，今昔對比引發輿論關注。

據中央社引述信報報導，良十四世近日召集全球天主教的樞機主教舉行任內首次「特別御前會」（Extraordinary Consistory），天主教香港教區主教周守仁樞機和陳日君也前往羅馬梵蒂岡出席。

據樞機主教團報導（The college of cardinals report）刊登照片，滿頭白髮的陳日君在陪同神職人員扶持下，拄著拐杖現身梵蒂岡廣場。據信報報導，陳日君與良十四世會晤了近一個小時，期間談及中梵之間的主教任命協議，以及被視為較受北京認可的香港教區副主教蔡惠民升任輔理主教的議題，並談及黎智英涉及的國安案件。

陳日君過去即曾多次不遠千里奔赴梵蒂岡，為中國地下教會遭中共迫害情形向教廷請命。2020年，陳日君曾親赴羅馬求見時任教宗方濟各，但遭拒見，陳日君臉書當時隻字未提，僅貼出一張他在梵蒂岡空曠廣場上的落寞背影，引起成千上萬網友流淚轉載。

對比兩任教宗的態度，信報評論文章指出：「毫無疑問的是，新教宗良十四世在中梵關係和香港問題上，較為重視不同意見。至於教廷政策會否真的有變化，值得密切關注。」

陳日君2022年被香港當局以違反國安法起訴後，遭到扣留護照，自此出國旅行受到嚴格管制，需要獲得香港當局准許才能出境。陳日君去年曾獲准參加已故教宗方濟各的葬禮。

