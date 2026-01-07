香港玩具展首設潮玩館 150個IP參展 助品牌走出去

香港貿發局玩具展、嬰兒用品展及國際文具及學習用品展將於12至15日在會展中心舉行。今年吸引來自37個國家及地區、超過2600個參展商參展，並首次設立「潮玩館」匯聚約150個潮玩IP。（中通社）

全球潮流玩具市場快速增長，第52屆香港 貿發局香港玩具展、第17屆香港貿發局香港嬰兒用品展，以及第24屆香港國際文具及學習用品展，將於12日至15日在會展中心舉行。

大公、文匯報報導，三項展覽緊貼全球潮玩及玩具收藏熱潮，以「全新玩意 與眾同樂」為題，吸引來自37個國家及地區、超過2600家展商，又首次設立「潮玩館」（Pop & Play），匯聚約150個潮玩IP(Intellectual Property，智慧財產權)，同步開放予業界買家及公眾，主辦方希望藉此機會打造潮流圈，開拓國際市場，發揮潮玩IP的商業潛力，把更多內地和海外品牌「引進來」，亦希望助力潮玩品牌「走出去」。

香港貿發局副總裁古靜敏表示，三個展覽是今年打頭陣率先舉辦的大型展覽，參展陣容非常國際化，玩具展包括來自內地、南韓展團，也有以歐洲展商為主的展團；嬰兒用品展則有備受矚目的「歐洲精選」，香港孕嬰童業協會及韓國展團等。今次亦迎來孟加拉、紐西蘭和挪威等新展商。同時貿發局亦組織來自40多個國家及地區、超過200個買家團到場參觀採購，目標吸引約8萬名買家入場參觀，目前已有5萬名買家登記。

數據顯示，全球潮流玩具市場快速增長，其中內地潮流零售市場的規模預計今年市值高達1101億元人民幣（約158億美元）。

內地品牌中國第一鉛筆有限公司的展商表示，之前參加過很多海外地區的展覽，這次在香港參展主要是想對接東南亞 市場以及「一帶一路 」國家的買家。他說：「相信依賴於國家的市場以及香港獨有的地理優勢會幫助品牌開放更多市場。」

Fame Bros.公司負責人Chad Li表示，今次展覽帶來首發的Kpop獵魔女團Derpy Squishy，一款在歐美地區特別受歡迎的產品，「今年是第六次參展，想藉助香港開拓亞洲的市場，如果有可能也想接觸南美或者歐美地區的客戶。」

怡高安迪（香港）有限公司的設計師Angus表示，今年在AI的潮流下創造了新的IP玩具。他說：「因為我們是一家面向國際的品牌，還是希望透過本次展覽，可以開發更多的客戶。」