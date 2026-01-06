香港工展會24天吸136萬人次 銷售額1.3億美元勝去年

香港工展會5日最後一天共吸引約136萬人次入場，較上屆增加5%，並創下約10億港元銷售總額。(中通社)

為期24天的第59屆工展會5日圓滿落幕，臨近閉幕日，仍有大量市民及旅客把握最後機會入場掃貨，會場人潮洶湧，氣氛熱烈。主辦方香港 中華廠商聯合會表示，今屆工展會共吸引約136萬人次入場，按年增長約5%，整體銷售總額約10億港元(約1.3億美元)，成績理想，比去年還多，反映消費力回暖，亦顯示工展會在推廣香港品牌方面的號召力依然強勁。

文匯報報導，廠商會會長盧金榮形容，工展會已成為市民及旅客歡度佳節、體驗香港品牌魅力的必到熱點。多名參展商亦指出，工展會集中展示「香港製造」與優質品牌，吸引海內外客流，既協助香港品牌拓展海外市場，亦促進內地品牌「走出去」，形成良性互動。整個展期不乏來自東南亞 、歐洲，甚至非洲的旅客專程入場購物，亦有商戶在展會期間與多家企業洽談合作，尋求長遠發展機遇。

報導稱，5日閉幕當天，場內人山人海，多款香港老字號產品尤其受歡迎。來自深圳的趙小姐表示，特意來港搶購香港品牌海味，認為產品價格具競爭力，品質亦更有保障。從台灣來港探親的潘先生則首次參觀工展會，直言商品種類豐富、選擇多元，展期亦較台灣同類展覽更長，體驗十分理想。

商戶方面，安記海味董事總經理潘權輝指出，閉幕日人流為近七、八年來最多，預計整體銷情按年上升約20%，超出預期。他表示，今年長者及內地旅客明顯增加，亦有來自東南亞及美國的旅客入場選購，顯示香港品牌在食品安全及品質方面累積的信任度仍具國際競爭力。

此外，三潤麵皇及冠益華記等商戶亦指出，工展會不僅帶動零售銷售，更成為商界合作的重要平台，有助香港品牌持續揚名海外。業界建議，未來可加強社交媒體宣傳，吸引更多海外旅客認識工展會，進一步擴大香港品牌的國際影響力。