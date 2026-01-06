我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普二度執政後財富大增 淨資產從39億增加到73億

黃仁勳CES發表自駕AI、超級晶片 演講3大亮點一次看

香港工展會24天吸136萬人次 銷售額1.3億美元勝去年

香港新聞組╱香港6日電
香港工展會5日最後一天共吸引約136萬人次入場，較上屆增加5%，並創下約10億港元銷售總額。(中通社)
香港工展會5日最後一天共吸引約136萬人次入場，較上屆增加5%，並創下約10億港元銷售總額。(中通社)

為期24天的第59屆工展會5日圓滿落幕，臨近閉幕日，仍有大量市民及旅客把握最後機會入場掃貨，會場人潮洶湧，氣氛熱烈。主辦方香港中華廠商聯合會表示，今屆工展會共吸引約136萬人次入場，按年增長約5%，整體銷售總額約10億港元(約1.3億美元)，成績理想，比去年還多，反映消費力回暖，亦顯示工展會在推廣香港品牌方面的號召力依然強勁。

文匯報報導，廠商會會長盧金榮形容，工展會已成為市民及旅客歡度佳節、體驗香港品牌魅力的必到熱點。多名參展商亦指出，工展會集中展示「香港製造」與優質品牌，吸引海內外客流，既協助香港品牌拓展海外市場，亦促進內地品牌「走出去」，形成良性互動。整個展期不乏來自東南亞、歐洲，甚至非洲的旅客專程入場購物，亦有商戶在展會期間與多家企業洽談合作，尋求長遠發展機遇。

報導稱，5日閉幕當天，場內人山人海，多款香港老字號產品尤其受歡迎。來自深圳的趙小姐表示，特意來港搶購香港品牌海味，認為產品價格具競爭力，品質亦更有保障。從台灣來港探親的潘先生則首次參觀工展會，直言商品種類豐富、選擇多元，展期亦較台灣同類展覽更長，體驗十分理想。

商戶方面，安記海味董事總經理潘權輝指出，閉幕日人流為近七、八年來最多，預計整體銷情按年上升約20%，超出預期。他表示，今年長者及內地旅客明顯增加，亦有來自東南亞及美國的旅客入場選購，顯示香港品牌在食品安全及品質方面累積的信任度仍具國際競爭力。

此外，三潤麵皇及冠益華記等商戶亦指出，工展會不僅帶動零售銷售，更成為商界合作的重要平台，有助香港品牌持續揚名海外。業界建議，未來可加強社交媒體宣傳，吸引更多海外旅客認識工展會，進一步擴大香港品牌的國際影響力。

香港 東南亞

上一則

高市早苗：續推中日穩定關係 未關上對話大門

下一則

香港聯手12國及地區反詐 去年拘1800人、攔截2000萬美元

延伸閱讀

香港宏福苑災民入住青年宿舍2周接遷離令 無奈嘆：被當球踢

香港宏福苑災民入住青年宿舍2周接遷離令 無奈嘆：被當球踢
香港六合彩新年金多寶 億元頭獎1.5注瓜分

香港六合彩新年金多寶 億元頭獎1.5注瓜分
毀了香港 才想到海南封關

毀了香港 才想到海南封關
香港宏福苑大火 港廉署查獲有黑社會背景的維修人員

香港宏福苑大火 港廉署查獲有黑社會背景的維修人員

熱門新聞

福建艦嚴禁明火 連廚房都不准 唯一例外是「拔火罐」

2025-12-29 08:30
「黃河畫家」徐惠君的巨幅畫作「黃河在咆哮」被潑了墨。(取材自極目新聞)

估值380萬「黃河畫家」巨幅畫作被潑墨 一原因不追查

2025-12-29 21:52
中國外交部發言人林劍。（路透資料照）

以色列承認索馬利蘭獨立 中國稱堅決反對

2025-12-29 12:18
圖為美國總統川普（左）與中國國家主席習近平（右）。（路透）

習近平完美反殺川普 彭博點出這才是他真正大麻煩

2025-12-29 08:10
汽車防撞梁被拆開，出現麻花和餅乾。（取材自1818黃金眼）

浙男28萬買1輛展車 防撞梁拆出餅乾 銷售甩鍋給1動物

2026-01-04 05:30
專家建議，購買羽絨服時注意面料是否採用防鑽絨工藝，減少羽絨纖維飄散。圖為消費者在天津市一家商店選購羽絨服。（新華社）

福建男每天穿低價羽絨外套超過12小時 確診一病症

2025-12-29 09:30

超人氣

更多 >
全美最差房屋保險公司 「消費者報導」點名這一家

全美最差房屋保險公司 「消費者報導」點名這一家
抹茶退流行了？新一代「超級食物」竄紅 又是亞洲常見食材

抹茶退流行了？新一代「超級食物」竄紅 又是亞洲常見食材
「偷偷藏不住」要拍電影版 主角不是趙露思、陳哲遠…是「他們」

「偷偷藏不住」要拍電影版 主角不是趙露思、陳哲遠…是「他們」
加州小鎮近百人被ICE抓 全家剩3歲兒「簡直人間地獄」

加州小鎮近百人被ICE抓 全家剩3歲兒「簡直人間地獄」
美軍活捉馬杜洛 「中共國師」李毅為何崩潰自搧巴掌？

美軍活捉馬杜洛 「中共國師」李毅為何崩潰自搧巴掌？