香港聯手12國及地區反詐 去年拘1800人、攔截2000萬美元

香港新聞組╱香港6日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

全球詐騙手法快速演變，跨境犯罪日益猖獗，香港警方前年聯同多個國家或地區成立了反詐騙跨境合作平台「Frontier+」，成績斐然，去年共拘捕逾1800人涉洗黑錢及詐騙等相關罪行，成功攔截2000萬美元(約1.6億港元)騙款，成為打擊跨國詐騙與洗黑錢的重要樞紐。

綜合港媒報導，香港警務處處長周一鳴指出，「FRONTIER+」最初由香港警方商業罪案調查科，與6個國家或地區執法部門共同成立。平台於去年中公布首次大型聯合行動成果，動員約2700名執法人員，瓦解多個跨境詐騙網絡，合共拘捕逾1800名涉嫌洗黑錢及詐騙的疑犯，凍結約3萬個銀行帳戶，涉及金額約1.57億港元，並成功攔截約2000萬美元疑似騙款，顯示跨境即時協作的實際威力。

他形容，現時騙款流轉速度極快，「可能不到一秒就已離開香港」，單一司法管轄區難以獨力應對。「FRONTIER+」透過24小時情報交流與行動協調機制，能迅速在不同司法區同步凍結資金，直接削弱犯罪集團的資金命脈，減低受害人損失。

目前「FRONTIER+」成員已增至13個國家及地區，除香港與澳門外，亦包括南非、杜拜、汶萊、新加坡、印尼、馬來西亞、南韓、泰國、馬爾地夫、澳洲及加拿大。周一鳴並透露，平台正計畫進一步加強與柬埔寨、越南等地的合作，擴展至更多東盟及「一帶一路」相關國家，以回應詐騙產業鏈高度國際化的趨勢。

在策略層面，警方近月重新檢視打擊騙案的四大方向，包括全面打擊詐騙產業鏈、加強防騙宣傳、深化防騙應用程式效能，以及持續強化海外協作。他指出，警方已同步重整與海外執法機構的聯絡與合作模式，務求建立更穩定、具前瞻性的合作網絡。

此外，香港將於今年11月首次主辦國際刑警組織周年大會，預計約1000名來自各國及地區的警隊高層與部長級人員來港，聚焦跨國罪案合作與科技犯罪挑戰。

周一鳴強調，即使地緣政治存在變數，犯罪無國界的現實不會改變，香港警隊將持續珍惜並深化國際合作，在全球反詐與反洗黑錢體系中發揮積極作用。

據報導，國際刑警組織於1923年成立，現時有196個成員國；香港警隊於1960年加入國際刑警組織，主權轉移後以「國際刑警中國香港」成為中國國家中心局的支局。

香港 詐騙 新加坡

