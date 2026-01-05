我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黃仁勳CES發表自駕AI、超級晶片 演講3大亮點一次看

突襲委內瑞拉美國贏了面子 為何是中國更開心？

港媒曾指長期失蹤「不同尋常」民建中央主席郝明金公開露面

記者陳湘瑾／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國民主建國會第十二屆中央委員會第四次全體會議5日上午在北京開幕。民建中央主席郝明金代表民建第十二屆中央常務委員會作工作報告。（取材自民建中央官網）
中國民主建國會第十二屆中央委員會第四次全體會議5日上午在北京開幕。民建中央主席郝明金代表民建第十二屆中央常務委員會作工作報告。（取材自民建中央官網）

民建中央主席郝明金5日在民建中央全體會議公開露面，此前港媒指出，民建一二把手同時長期缺席並不尋常。郝明金在會中強調要始終把學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想作為首要政治任務。但常務副主席秦博勇仍未現身。

港媒曾在去年12月初指出，中共中央在中南海12月初召開黨外人士座談會，唯獨民建中央是由副主席孫東生發言，而不是由主席郝明金或常務副主席秦博勇。在北京的「中共領導的多黨合作制」下，郝明金是大陸全國人大常委會副委員長，秦博勇則是全國政協副主席，在中國大陸均屬「國家領導人」。但兩人雙雙神隱，迄今至少40天，民建一二把手長期「失蹤」，確實不同尋常。

根據民建中央官網，中國民主建國會第十二屆中央委員會第四次全體會議5日上午在北京開幕。民建中央主席郝明金代表民建第十二屆中央常務委員會作工作報告。民建中央副主席孫東生主持開幕會。不過值得注意的是，參與名單中仍未見到常務副主席秦博勇。

郝明金於會中表示，民建再過去一年深化思想政治建設，強化組織建設質效，緊扣黨和國家中心任務切實履行參政黨職能，提升社會服務工作能力，以嚴實作風推動各項工作高質量發展。特別是突出政治引領，堅持不懈用習近平新時代中國特色社會主義思想凝心鑄魂。

郝明金強調，2026年是實施「十五五」規劃的開局之年。民建要始終把學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想作為首要政治任務，以更加奮發有為的精神狀態推動新時代民建工作邁上新台階，為以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業而團結奮鬥。

習近平 中共

上一則

剪臍帶剪斷嬰兒指 江蘇助產士稱新生兒「亂動」

延伸閱讀

李在明用習近平送的小米手機自拍上傳社媒：畫質不錯吧？

李在明用習近平送的小米手機自拍上傳社媒：畫質不錯吧？
李在明會習近平 模糊處理中日、台海等敏感議題

李在明會習近平 模糊處理中日、台海等敏感議題
彭博：習近平若對台動兵 代價恐遠高於川普動委內瑞拉

彭博：習近平若對台動兵 代價恐遠高於川普動委內瑞拉
李在明訪北京前北韓射彈道飛彈 中外交部一句話回應

李在明訪北京前北韓射彈道飛彈 中外交部一句話回應

熱門新聞

福建艦嚴禁明火 連廚房都不准 唯一例外是「拔火罐」

2025-12-29 08:30
「黃河畫家」徐惠君的巨幅畫作「黃河在咆哮」被潑了墨。(取材自極目新聞)

估值380萬「黃河畫家」巨幅畫作被潑墨 一原因不追查

2025-12-29 21:52
中國外交部發言人林劍。（路透資料照）

以色列承認索馬利蘭獨立 中國稱堅決反對

2025-12-29 12:18
圖為美國總統川普（左）與中國國家主席習近平（右）。（路透）

習近平完美反殺川普 彭博點出這才是他真正大麻煩

2025-12-29 08:10
專家建議，購買羽絨服時注意面料是否採用防鑽絨工藝，減少羽絨纖維飄散。圖為消費者在天津市一家商店選購羽絨服。（新華社）

福建男每天穿低價羽絨外套超過12小時 確診一病症

2025-12-29 09:30
汽車防撞梁被拆開，出現麻花和餅乾。（取材自1818黃金眼）

浙男28萬買1輛展車 防撞梁拆出餅乾 銷售甩鍋給1動物

2026-01-04 05:30

超人氣

更多 >
全美最差房屋保險公司 「消費者報導」點名這一家

全美最差房屋保險公司 「消費者報導」點名這一家
抹茶退流行了？新一代「超級食物」竄紅 又是亞洲常見食材

抹茶退流行了？新一代「超級食物」竄紅 又是亞洲常見食材
加州小鎮近百人被ICE抓 全家剩3歲兒「簡直人間地獄」

加州小鎮近百人被ICE抓 全家剩3歲兒「簡直人間地獄」
「偷偷藏不住」要拍電影版 主角不是趙露思、陳哲遠…是「他們」

「偷偷藏不住」要拍電影版 主角不是趙露思、陳哲遠…是「他們」
美軍活捉馬杜洛 「中共國師」李毅為何崩潰自搧巴掌？

美軍活捉馬杜洛 「中共國師」李毅為何崩潰自搧巴掌？