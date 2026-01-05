港媒曾指長期失蹤「不同尋常」民建中央主席郝明金公開露面

中國民主建國會第十二屆中央委員會第四次全體會議5日上午在北京開幕。民建中央主席郝明金代表民建第十二屆中央常務委員會作工作報告。（取材自民建中央官網）

民建中央主席郝明金5日在民建中央全體會議公開露面，此前港媒指出，民建一二把手同時長期缺席並不尋常。郝明金在會中強調要始終把學習貫徹習近平 新時代中國特色社會主義思想作為首要政治任務。但常務副主席秦博勇仍未現身。

港媒曾在去年12月初指出，中共 中央在中南海12月初召開黨外人士座談會，唯獨民建中央是由副主席孫東生發言，而不是由主席郝明金或常務副主席秦博勇。在北京的「中共領導的多黨合作制」下，郝明金是大陸全國人大常委會副委員長，秦博勇則是全國政協副主席，在中國大陸均屬「國家領導人」。但兩人雙雙神隱，迄今至少40天，民建一二把手長期「失蹤」，確實不同尋常。

根據民建中央官網，中國民主建國會第十二屆中央委員會第四次全體會議5日上午在北京開幕。民建中央主席郝明金代表民建第十二屆中央常務委員會作工作報告。民建中央副主席孫東生主持開幕會。不過值得注意的是，參與名單中仍未見到常務副主席秦博勇。

郝明金於會中表示，民建再過去一年深化思想政治建設，強化組織建設質效，緊扣黨和國家中心任務切實履行參政黨職能，提升社會服務工作能力，以嚴實作風推動各項工作高質量發展。特別是突出政治引領，堅持不懈用習近平新時代中國特色社會主義思想凝心鑄魂。

郝明金強調，2026年是實施「十五五」規劃的開局之年。民建要始終把學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想作為首要政治任務，以更加奮發有為的精神狀態推動新時代民建工作邁上新台階，為以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業而團結奮鬥。