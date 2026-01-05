內地AI促銷電話每日萬通超擾人 香港「無法」可管

香港示意圖。(圖：shutterstock)

促銷電話擾人，近年更因人工智能 （AI ）技術加入而再度升級。根據網站HKJunkCall數據顯示，2025年用戶回報促銷電話達46.6萬宗，按年增逾五成，較2023年更大增93%。有媒體調查發現，部分內地供應商瞄準香港 市場，開發支援廣東話的AI外呼系統，以自動生成對白致電推銷，聲稱每日可致電多達1萬通，讓港人不勝其擾。

明報報導，通訊事務管理局表示，現行《非應邀電子信息條例》規管預錄電話、短訊及電郵等，但不適用於「人對人互動通訊」及「因應致電者資料而啟動的人工合成元素」。換言之，如果AI促銷電話涉及互動式對話，現行法例未必適用。通訊辦表示，鼓勵市民使用來電過濾服務及應用程式作自我保護。

明報記者以顧客身分，透過內地企業採購平台聯絡3間提供AI促銷方案的公司，對方均稱曾為香港企業提供電話營銷服務，涵蓋體檢、財務及地產推銷，強調「成本低、效率高」。相關方案分為關鍵詞觸發預錄對白，或由AI即時生成廣東話回應，其中售價較高的系統可自動錄音、標記潛在客戶，再由真人跟進。

對於電話來源，個別供應商更直言可透過購買名單方式獲取香港電話號碼；惟3間公司亦承認，來電過濾程式是主要阻力，客戶若安裝攔截程式就「肯定打不進去」，還稱若遭投訴，相關號碼可能被電訊商封鎖。

據報導，關注事件的HKJunkCall創辦人胡文翰指出，電話促銷早已利用大數據分析接聽機率，AI只是進一步降低成本。他質疑，《條例》當年豁免互動通話，原意並非容許推銷，促請政府檢視是否出現「走法律罅」情況，將具AI元素的促銷電話納入規管。

前立法會議員梁熙亦建議，政府可與電訊商合作，標示「高頻率致電」號碼，或仿效短訊發送人登記制度，讓企業來電具清晰識別，保障市民選擇權。他強調，商業推廣與市民免受滋擾之間，應取得合理平衡。