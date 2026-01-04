我的頻道

影／栽川普手上 馬杜洛押解影片曝 還祝旁人「新年快樂」

得了委國失了台灣？美學者：川普戰術恐成北京對台樣板

香港六合彩新年金多寶 億元頭獎1.5注瓜分

香港新聞組／香港4日電
頭獎達1億（港元，下同，約1300萬美元）的香港六合彩新年金多寶2026昨晚攪珠，吸引大批市民投注。歷史上產生最多頭獎的中環士丹利街投注站昨日大排長龍，不少人從其他區專程前來沾喜氣。昨日總投注額超2.4億，最終頭獎至七獎有超46.4萬注中，馬會需派出超過1.87億彩金。頭獎有1.5注中獎，每注獎金達6800萬。

大公報報導，市民阿Long從報導知悉士丹利街投注站誕生最多頭獎，所以從九龍專程過來，還帶上澳門的朋友Shasta見識新年六合彩的火熱情況。兩人排隊排了約半小時，他一次買了10張彩票，表示若中獎，期望去歐洲旅遊。而Shasta就笑言：「能不能買新手機就看這張票了！」

從新界專門前來的市民蘇女士，同樣被高額獎金和「幸運投票處」的名銜吸引而來。而從香港仔過來的市民黎先生表示，以前偶爾到這個投注站投注，新年也來沾沾喜氣。他毫不猶豫地說，如果中獎，會用來幫助大埔火災的居民。

昨晚，賽馬會公布攪珠結果，本期七個攪出號碼介乎2至21之間。因為不少市民會選用生日日期作為六合彩號碼，若中獎號碼皆在31之內，中獎注數就可能很多。

峨眉山金頂看雪景下山難 不少遊客受困酒店大堂過夜

配合佛教「去商業化」 峨眉山寺院永久免費開放

