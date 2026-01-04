香港宏福苑災民入住青年宿舍2周接遷離令 無奈嘆：被當球踢

大埔宏福苑 大火後，有部分青年宿舍向災民提供免費住宿，包括位於元朗的保良局李兆基青年綠洲，有災民稱入住該青年宿舍僅約兩個多星期，近日突收到社工通知，須於本月內遷離，即使他多番表明願意交租，亦不獲接納。他稱入住前曾向宿舍職員再三查問住宿期限，並引述職員聲稱可居住至政府有長期方案為止，如今才剛適應卻要再另覓居所，無奈嘆道：「好似被人當球踢。」

香港 01報導，港府 曾稱災民如想繼續居於青年宿舍就要交租，為何政策又有變？民政及青年事務局回覆稱，免費臨時住宿安排已由最初預計14天，延期至2026年1月31日歷時長達兩個多月，又稱為了向災民提供免費短期應急住宿，青年宿舍已未能提供予在職青年申請入住。

負責營運有關宿舍的保良局則表示，如居民就政府提出的搬遷期有困難，可按個別情況協調延長住宿期。

事件中的災民陳先生與家人是首批搬入宏福苑的居民，他從一歲就住在宏昌閣中層單位，連結婚後也買入了父母居所的相鄰單位，40多年來都在宏福苑度過。一場大火，令他和父母的家園盡毀，所養的三隻愛貓也葬身於火海之中。

陳先生說，入住元朗青年宿舍前曾再三向職員查詢，究竟可以住多久、有沒有限期，他引述職員回覆指沒有限期。

陳先生於2025年12月12日入伙，但大約過了一個多星期後，收到跟進其個案的「一戶一」社工通知，要他找其他住所，至兩日前再正式知會他，要他在1月31日或之前遷出。

翻查資料，截至去年12月31日，有547名宏福苑災民，住在青年宿舍或營舍。

此外，據明報報導，宏福苑無情火奪去過百人及動物的生命，災後逾一個月奇蹟出現，愛協分別在聖誕及元旦以捕貓籠在宏仁閣尋獲兩貓，現皆與主人團聚。

於元旦獲救的「細佬」，主人羅太受訪稱過去一個月無一刻不思念細佬，生怕貓兒罹難，但堅信牠捱得過，如今新年願望成真，細佬回到她身邊，在她的輕撫中入眠。羅太希望細佬的故事可鼓勵灰心的市民，相信生命的韌性，「保持信念，生命仍然會有新希望及奇蹟」。