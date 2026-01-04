我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／栽川普手上 馬杜洛押解影片曝 還祝旁人「新年快樂」

得了委國失了台灣？美學者：川普戰術恐成北京對台樣板

香港宏福苑災民入住青年宿舍2周接遷離令 無奈嘆：被當球踢

香港新聞組／香港4日電

大埔宏福苑大火後，有部分青年宿舍向災民提供免費住宿，包括位於元朗的保良局李兆基青年綠洲，有災民稱入住該青年宿舍僅約兩個多星期，近日突收到社工通知，須於本月內遷離，即使他多番表明願意交租，亦不獲接納。他稱入住前曾向宿舍職員再三查問住宿期限，並引述職員聲稱可居住至政府有長期方案為止，如今才剛適應卻要再另覓居所，無奈嘆道：「好似被人當球踢。」

香港01報導，港府曾稱災民如想繼續居於青年宿舍就要交租，為何政策又有變？民政及青年事務局回覆稱，免費臨時住宿安排已由最初預計14天，延期至2026年1月31日歷時長達兩個多月，又稱為了向災民提供免費短期應急住宿，青年宿舍已未能提供予在職青年申請入住。

負責營運有關宿舍的保良局則表示，如居民就政府提出的搬遷期有困難，可按個別情況協調延長住宿期。

事件中的災民陳先生與家人是首批搬入宏福苑的居民，他從一歲就住在宏昌閣中層單位，連結婚後也買入了父母居所的相鄰單位，40多年來都在宏福苑度過。一場大火，令他和父母的家園盡毀，所養的三隻愛貓也葬身於火海之中。

陳先生說，入住元朗青年宿舍前曾再三向職員查詢，究竟可以住多久、有沒有限期，他引述職員回覆指沒有限期。

陳先生於2025年12月12日入伙，但大約過了一個多星期後，收到跟進其個案的「一戶一」社工通知，要他找其他住所，至兩日前再正式知會他，要他在1月31日或之前遷出。

翻查資料，截至去年12月31日，有547名宏福苑災民，住在青年宿舍或營舍。

此外，據明報報導，宏福苑無情火奪去過百人及動物的生命，災後逾一個月奇蹟出現，愛協分別在聖誕及元旦以捕貓籠在宏仁閣尋獲兩貓，現皆與主人團聚。

於元旦獲救的「細佬」，主人羅太受訪稱過去一個月無一刻不思念細佬，生怕貓兒罹難，但堅信牠捱得過，如今新年願望成真，細佬回到她身邊，在她的輕撫中入眠。羅太希望細佬的故事可鼓勵灰心的市民，相信生命的韌性，「保持信念，生命仍然會有新希望及奇蹟」。

宏福苑 港府 香港

上一則

配合佛教「去商業化」 峨眉山寺院永久免費開放

下一則

寫「我的母親」走紅 農民工再寫「我的父親」感動全網

延伸閱讀

毀了香港 才想到海南封關

毀了香港 才想到海南封關
香港宏福苑大火 港廉署查獲有黑社會背景的維修人員

香港宏福苑大火 港廉署查獲有黑社會背景的維修人員
宏福苑奪命大火 香港跨年無煙火中環燈光秀齊倒數

宏福苑奪命大火 香港跨年無煙火中環燈光秀齊倒數
洛杉磯僑團捐百萬罐裝水 慰問消防員賑濟災民

洛杉磯僑團捐百萬罐裝水 慰問消防員賑濟災民

熱門新聞

福建艦嚴禁明火 連廚房都不准 唯一例外是「拔火罐」

2025-12-29 08:30
疑似該保險公司工作人員表示，該客戶在某醫院國際部住院5天點了月48頓VIP套餐。（取材自揚子晚報）

住院5天點48頓VIP餐 男子續保被拒 全家也被風控

2025-12-27 07:30
「黃河畫家」徐惠君的巨幅畫作「黃河在咆哮」被潑了墨。(取材自極目新聞)

估值380萬「黃河畫家」巨幅畫作被潑墨 一原因不追查

2025-12-29 21:52
中國外交部發言人林劍。（路透資料照）

以色列承認索馬利蘭獨立 中國稱堅決反對

2025-12-29 12:18
圖為美國總統川普（左）與中國國家主席習近平（右）。（路透）

習近平完美反殺川普 彭博點出這才是他真正大麻煩

2025-12-29 08:10
第三架殲36原型試飛畫面。（取材自微博）

中國殲36戰機「空速管」消失 分析：研發超預期

2025-12-28 20:15

超人氣

更多 >
抓捕細節曝光 馬杜洛夫婦「熟睡中被拖出臥室」

抓捕細節曝光 馬杜洛夫婦「熟睡中被拖出臥室」
才抓了馬杜洛 川普又點名這兩國…喊他「最好小心點」

才抓了馬杜洛 川普又點名這兩國…喊他「最好小心點」
美國強擄馬杜洛 意欲何為？

美國強擄馬杜洛 意欲何為？
川普發布馬杜洛最新照片：戴手銬、黑布蒙雙眼

川普發布馬杜洛最新照片：戴手銬、黑布蒙雙眼
美對委內瑞拉發動襲擊 川普：委國總統馬杜洛夫婦已被抓、遣送出境

美對委內瑞拉發動襲擊 川普：委國總統馬杜洛夫婦已被抓、遣送出境