買氣旺… 長島市商住公寓1295萬元售出 被視為趨勢

NBA／溫班亞瑪缺陣馬刺仍賞溜馬11連敗 卡萊爾執教千勝續卡關

港13歲少年性侵9歲堂妹 10年後判處240小時社服令

香港新聞組／香港3日電
一名23歲男子涉嫌在2015年，年僅13歲時對9歲堂妹實施性侵。8年後，受害人在父母陪同下報警，男子被起訴裁定兩項「向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為」及一項非禮罪成。案件於10年後，於1月2日在沙田暫代區域法院宣判，法官最終考量後，判處240小時社會服務令。

明報報導，2015年某天，X和被告N.T.H在祖父中半山寓所玩耍，其間被告在上鎖的廁所內摸X的胸部及下體，同年另一天，X和被告在祖父的灣仔辦公室玩耍期間，被告帶X進入一間房再要求X為他口交。

法官早前裁決稱，X的證供清晰，並指被告曾主動鎖門或拉下窗簾，可見他知道自己行為不當，終裁定被告3罪罪成。

報導指出，辯方律師朱千雪求情，指被告同意報告建議接受為期12個月感化令，又透露被告剛報讀跟祖父公司業務相關的工程及畫圖課程，他將繼續在祖父的公司工作。朱重申，被告於還押候判中深刻反省，盼法庭給予年輕被告機會。

暫委法官黃國輝指案情特殊，被告穩定就業且報告評價正面，衡量各因素後認為判處社服令優於感化令，終判處被告240小時社服令，並須視需要接受心理輔導。

