港調查：百萬富翁平均39歲躋身千萬 逾千人公開煉金術 

滙豐最新「富裕人士年度報告」顯示，香港千萬富翁近七成是依靠自己累積財富，主要透過投資、自營業務利潤、利息收入及租金收入等達成目標；圖為銅鑼灣時代廣場。(中通社)

滙豐最新「富裕人士年度報告」公開香港 千萬富翁的「煉金術」，香港百萬富翁通常在39歲前就能躋身為千萬富翁，平均僅需8年便能將個人流動資產由100萬元提升至1000萬元(港幣，以下同，約12.8萬至128.5萬美元)。千萬富翁非含著「金鎖匙」出世，近七成是依靠自己累積財富。財富的來源主要透過投資、自營業務利潤、利息收入及租金 收入等。

文匯報報導，滙豐在2025年11月通過網上進行調查，訪問2018名25歲至64歲的香港居民。調查顯示，香港的創富能力爆棚，當中1018名受訪者擁有100萬元或以上的個人流動資產，301名受訪者擁有個人流動資產總值達1000萬元或以上。

受訪的百萬富翁平均於39歲左右就能將資產提升至1000萬元水平，而由百萬資產水平躋身為千萬富翁平均需時為8年。同時，受訪者中每13人就有一人持有至少1000萬元流動資產。

受訪千萬富翁表示，財富主要來源是投資、生意利潤、利息收入及租金收入。受訪者普遍傾向投資有較高回報潛力的投資產品，包括股票、基金，甚至是選擇另類投資，例如私募股權基金、對沖基金及加密貨幣 等。

報告進一步顯示，千萬富翁在投資行為上展現出更強的進攻性與專業性，與一般百萬富翁形成鮮明對比。

其中受訪的千萬富翁所持的現金比率僅28%，而其餘72%為投資及保險資產，較百萬富翁高出近10%；千萬富翁普遍持有超過6種投資產品，較百萬富翁高出33%。

千萬富翁計畫投資約5種不同地域，較百萬富翁高出42%，這反映他們更懂得運用財富增值工具，並凸顯千萬富翁早已拋棄「現金為王」的保守思維，反而全力擁抱多元化與全球化配置，這是他們的財富迅速增長的原因之一。

報導指出，在投資策略方面，報告顯示千萬富翁較一般富裕人士更懂得善用槓桿效應。

高達88%千萬富翁表示曾經或打算透過融資放大投資回報，而他們除了較百萬富翁（4.6種）持有更多的投資產品種類（6.1種）外，亦傾向選擇回報較高的投資產品如股票和基金（41%）、另類資產如私募股權基金、對沖基金及加密貨幣等（34%）為財富增值。

除了傳統投資工具外，過半數千萬富翁（55%）擁有或想投資私人級別市場，82%認為這類投資能帶來更高潛在回報。