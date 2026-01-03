史上最勁紅盤 港股開年首日大漲707點 重上2.6萬關

香港恒生指數2日收市報26338.47點，漲707.93點，漲幅為2.76％，2026年首日紅盤高收，恒指重上二萬六關，是歷來表現最佳新年開盤，(中通社)

港股2026年首日紅盤高收，恒指重上二萬六關，收市升707點，是歷來表現最佳新年開盤，以2.7%升幅計，亦為13年最佳。證券界人士指出，恒指表現強勢，以貼近全日高位報收，後市有機會挑戰27200點，但注意港股通下周復市，或影響港股後續走勢。

大公報報導，港股在2026年首日表現超預期。恒指全日升707點，報26338點，是亞太區表現最佳市場，以點數計創出1969年以來新年開局最大升市。科技股是升市火車頭，恒生科技指數全日升220點或4%，收報5736點。因港股通休市，主板成交額只有1408億元。

假期前受壓的科技股、金融股出現報復性反彈。

百度 宣布分拆崑崙芯在香港 上市，股價應聲大漲9.3%，報143.8元，創2023年9月以來高位。其他芯片股亦井噴向上，中芯國際股價升5.1%，報75.1元。華虹半導體股價升9.4%，報81.3元。除百度分拆崑崙芯，內地GPU(圖形處理器)第一股壁仞科技上市首日大升，亦是芯片(晶片)股催化劑。

壁仞科技成為繼摩爾線程、沐曦股份在A股上市後，一個月時間內第三家上市的GPU企業，也是在港交所上市的第一家內地國產GPU公司。

報導指出，高歌證券金融首席分析師聶振邦指出，恒指以接近全日高位報收，升穿11月18日以來的阻力位，顯示市勢較強。若果內地A股下周復市後，恒指能夠企穩在26200點以上，後市可以稍為樂觀，初步目標26500點、26800點。

華贏東方證券研究部董事李慧芬表示，恒指飆高逾700點，升勢十分凌厲，但成交額只有約1400億元，未能配合升市；留意機構投資者下周復工 後的部署，才能夠較準確判斷後市發展。

興業證券預期，2026年港股通成份股淨利潤按年有7.3%增幅，盈利改善為港股提供堅實支撐，加上人民幣升值帶來的「資產增值＋匯兌收益」雙重回報，有望吸引全球資金流入港股，推動估值修復。