港元旦賽馬投注2.2億升4.3% 啟德館客流破12萬人次創高

香港新聞組／香港2日電
香港賽馬會在沙田馬場1日舉行「好運1月1」賽馬日賽事，吸引馬迷及旅客前來觀看，感受新年氣氛。(中新社)
新年伊始，尖沙咀商業區洋溢著蓬勃的節日歡騰，不少內地旅客趁元旦日3天假期來港旅遊。除了購物之外，也到賽馬場試試手氣。元旦日賽馬「丁財兩旺」，投注額達17.13億元(約2.2億美元)，按年升4.3%，沙田馬場及跑馬地馬場共吸引49156人入場，按年增14%。啟德零售館單日客流則突破12萬人次，創開業以來新高。

大公、文匯報報導，香港賽馬會1日一如既往，於元旦在沙田馬場舉行「好運1月1」賽馬日，吸引大批市民與旅客入場觀賽，期望新一年即取得「開門紅」。1日11場賽事的投注額高達17.13億元，較去年元旦賽馬日的16.42億元上升4.3%。

沙田馬場連同跑馬地馬場的雙邊投注共吸引49156人入場，亦按年上升14%。在特區政府與業界積極推動賽馬旅遊下，馬會指入場的內地客，由去年元旦賽馬日的4,120人，急增一倍至1日8,250人。

另外，位於啟德體育園的啟德零售館自去年3月啟用以來盛事不斷，前日大除夕在周深跨年演唱會及節日氣氛帶動下，單日客流突破12萬人次，創開業以來新高，而開業至今不足一年，零售館已舉辦逾90場國際及本地盛事，累計接待逾700萬人次，整體出租率更超過90%。

啟德體育園指出，零售館將持續升級「運動+遊樂+餐飲+零售」的多重消費體驗，新一年將有國際劍擊學院及逾萬平方呎的室內高爾夫球體驗館進駐。　

