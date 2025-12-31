品質保證 「港標」新增13種中藥材 總數量增至357種

香港衞生署公布最新一冊香港中藥材標準，新增13種藥材供業界參考，令「港標」涵蓋的藥材總數增加至357種。(中通社）

香港 衛生署轄下政府中藥檢測中心30日公布香港中藥材標準「港標」第12冊，詳列13種常用藥材的安全和品質的標準，供公眾及中藥業界參考，令「港標」涵蓋的藥材總數增加至357種。

大公報報導，新增的13種藥材包括藿香、椿皮、木通、白芷、苦杏仁、凌霄花、菊花、乳香、珠子參、重樓、青風藤、鉤藤和川木香。「港標」載錄藥材的名稱、來源、性狀，以及鑑別（包括顯微鑑別、薄層色譜鑑別、氣相及液相／超高效液相色譜指紋圖譜法）、檢查、浸出物和含量測定的測試方法。

衛生署助理署長（中醫藥）方浩澄表示，香港是中藥材的重要傳統銷售市場，特區政府非常重視中藥材品質及安全。為此，衛生署於2002年開展「港標」計畫，為香港常見的中藥材制訂可靠、完善且國際認可的參考標準，供中藥界及化驗所於驗證中藥材時參考，確保中藥材的品質與安全，並促進中藥的貿易。得益於「港標」所收載的中藥材種類日益豐富，其應用範圍已廣泛涵蓋中藥業多個環節，包括中藥材的批發與零售，以及中成藥生產過程的品質控制等。

方浩澄指出，「港標」計畫現時由檢測中心負責統籌推行。檢測中心的永久大樓已於12月11日起分階段投入服務，大樓內設有多個專項實驗室，配備先進檢測儀器，將為「港標」的持續發展注入更強大的技術支撐。新設立的國際合作及培訓中心，也將為「港標」相關會議、人才培訓和技術轉移等活動提供優質場地，有利「港標」在本地、大灣區 乃至國際層面的推廣。

「港標」在選擇藥材作研究的準則包括是香港常用藥材；國際社會關注其安全及品質；在本地市場具高經濟價值；及優先選擇《中醫藥條例》的中藥材。

負責「港標」第12冊研究工作的單位包括多間來自香港和中國內地的大學和科研機構。此外，由香港、中國內地和海外專家組成的國際專家委員會亦就「港標」的原則、方法、參數，以及分析方法等提供意見。政府化驗所則負責訂立重金屬、農藥殘留和霉菌毒素的測定方法，並負責實驗室之間對比驗證工作。國家藥品監督管理局、國家中醫藥管理局及國家藥典委員會亦提供了寶貴意見和支援。

衛生署表示，會繼續致力進行宣傳及培訓工作，積極推動「港標」的實際應用，包括舉辦簡介會，向中藥業及化驗所代表簡介「港標」第12冊的內容及最新研究工作。所有「港標」冊數已上載至衛生署中醫藥規管辦公室網頁，供市民閱覽。