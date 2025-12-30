焚、殤、困、終、善…海內外港人選出2025代表字 映照集體傷痛

香港大埔宏福苑11月26日發生重大火災，71歲的黃先生得知妻子被困屋內後做出悲痛反應。(路透)

2025年行將落幕，回顧這一年，香港 社會經歷接連不斷的重大衝擊。從大埔「宏福苑 」奪走至少161條人命的世紀大火，到黎智英 案三項罪名全部成立，不僅震撼香港，也引發海內外港人深層反思。在這樣的時代背景下，多位旅居海外或身處港台的香港人士，不約而同以一個「字」來總結這一年，分別選出「焚」、「殤」、「困」、「終」與「善」，勾勒出2025年香港的集體情緒。

綜合媒體報導，旅居英國的香港作家陶傑選擇了「焚」字。他指出，「焚」字上方的兩個「木」，象徵香港的經濟與政治，兩者皆陷入被焚燒的狀態。他觀察，大埔宏福苑火災中受災的七棟樓宇排列，彷彿構成「焚」字的象形結構，成為殘酷的現實隱喻。在他眼中，從基層居住環境、社會人際關係到中美角力下的香港處境，都如乾柴烈火，一觸即發。

美國史丹佛大學胡佛研究所研究員何曉清則以「殤」字概括心境。她表示，長期研究中國政治暴力，使她一度對悲傷失去感覺，但宏福苑大火發生後，她罕見地落淚，並向香港友人傳去「港殤」二字。她指出，火災中家屬等待消息、尋找親人的場景，令人聯想到新疆烏魯木齊大火與四川地震等本可避免的人禍，而黎智英案的有罪判決，彷彿為這場悲劇寫下政治註腳。

台灣香港協會理事長桑普選出「困」字。他直言，火災中罹難者被困於易燃結構之中，而整個香港社會也被權力牢牢圍困。他指出，除了黎智英仍身陷囹圄，47人案、支聯會案的多名被告亦未獲自由，學生、前區議員與評論者接連被捕，專制統治下的香港，已全面陷入「困局」。

旅居台灣的香港藝術家黃國才則選擇「終」字。他表示，若要列出2025年香港十大事件，幾乎都與人權的終結有關，包括言論自由、多元政治與人身自由的消失，甚至是對生命的終結，令人難以忽視。

然而，在一片沉重之中，也有人選擇以「善」回應現實。前支聯會常委劉家儀表示，儘管面對天災人禍與無數生離死別，她仍相信香港人心中的善念未滅，並以互助、支援與真誠的善意，對抗黑暗時代的惡意。