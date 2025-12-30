我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約華男透過中間人匯款回中國 卻被指是「贓款」

時間不夠用 收納師：年末只要整理「這三處」就夠了

焚、殤、困、終、善…海內外港人選出2025代表字 映照集體傷痛

香港新聞組╱香港30日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
香港大埔宏福苑11月26日發生重大火災，71歲的黃先生得知妻子被困屋內後做出悲痛反應。(路透)
香港大埔宏福苑11月26日發生重大火災，71歲的黃先生得知妻子被困屋內後做出悲痛反應。(路透)

2025年行將落幕，回顧這一年，香港社會經歷接連不斷的重大衝擊。從大埔「宏福苑」奪走至少161條人命的世紀大火，到黎智英案三項罪名全部成立，不僅震撼香港，也引發海內外港人深層反思。在這樣的時代背景下，多位旅居海外或身處港台的香港人士，不約而同以一個「字」來總結這一年，分別選出「焚」、「殤」、「困」、「終」與「善」，勾勒出2025年香港的集體情緒。

綜合媒體報導，旅居英國的香港作家陶傑選擇了「焚」字。他指出，「焚」字上方的兩個「木」，象徵香港的經濟與政治，兩者皆陷入被焚燒的狀態。他觀察，大埔宏福苑火災中受災的七棟樓宇排列，彷彿構成「焚」字的象形結構，成為殘酷的現實隱喻。在他眼中，從基層居住環境、社會人際關係到中美角力下的香港處境，都如乾柴烈火，一觸即發。

美國史丹佛大學胡佛研究所研究員何曉清則以「殤」字概括心境。她表示，長期研究中國政治暴力，使她一度對悲傷失去感覺，但宏福苑大火發生後，她罕見地落淚，並向香港友人傳去「港殤」二字。她指出，火災中家屬等待消息、尋找親人的場景，令人聯想到新疆烏魯木齊大火與四川地震等本可避免的人禍，而黎智英案的有罪判決，彷彿為這場悲劇寫下政治註腳。

台灣香港協會理事長桑普選出「困」字。他直言，火災中罹難者被困於易燃結構之中，而整個香港社會也被權力牢牢圍困。他指出，除了黎智英仍身陷囹圄，47人案、支聯會案的多名被告亦未獲自由，學生、前區議員與評論者接連被捕，專制統治下的香港，已全面陷入「困局」。

旅居台灣的香港藝術家黃國才則選擇「終」字。他表示，若要列出2025年香港十大事件，幾乎都與人權的終結有關，包括言論自由、多元政治與人身自由的消失，甚至是對生命的終結，令人難以忽視。

然而，在一片沉重之中，也有人選擇以「善」回應現實。前支聯會常委劉家儀表示，儘管面對天災人禍與無數生離死別，她仍相信香港人心中的善念未滅，並以互助、支援與真誠的善意，對抗黑暗時代的惡意。

這些代表字，不只是個人感受的投射，更是一代港人對2025年的集體記憶與歷史註解。

壹傳媒創辦人黎智英兩項串謀勾結外國勢力罪及一項串謀發布煽動刊物罪成立；圖為押送黎...
壹傳媒創辦人黎智英兩項串謀勾結外國勢力罪及一項串謀發布煽動刊物罪成立；圖為押送黎智英的囚車駛離西九龍裁判法院。(中通社)

香港 宏福苑 黎智英

上一則

中環首辦跨年 8地標光影迎2026 港鐵8線輕鐵7線通宵

下一則

中國藍箭航天對標馬斯克SpaceX 加快造「可重複使用」火箭

延伸閱讀

港民主黨解散黎智英定罪 陸委會：勿信一國兩制話術

港民主黨解散黎智英定罪 陸委會：勿信一國兩制話術
賴聲援黎智英、岩崎茂 批陸侵害人權 國台辦譏賴訪陸配虛偽

賴聲援黎智英、岩崎茂 批陸侵害人權 國台辦譏賴訪陸配虛偽
黎智英之女對父親判決痛心 批中國治下香港法治遭破壞

黎智英之女對父親判決痛心 批中國治下香港法治遭破壞
G7外長籲立即釋放黎智英 批香港人權與自由不斷惡化

G7外長籲立即釋放黎智英 批香港人權與自由不斷惡化

熱門新聞

疑似該保險公司工作人員表示，該客戶在某醫院國際部住院5天點了月48頓VIP套餐。（取材自揚子晚報）

住院5天點48頓VIP餐 男子續保被拒 全家也被風控

2025-12-27 07:30
受產量暴增、海運成本下降與電商促銷影響，今年在中國的櫻桃批零價格普遍下滑約2成。（取材自央視）

逾50萬噸智利櫻桃將進口中國 批發商：價格戰害「比去年更不賺錢」

2025-12-24 01:20
戴浩術後的腿。（取材自澎湃新聞）

男友媽嫌她矮 20歲女做「斷骨增高術」 10年後狀況悽慘

2025-12-25 09:30
北京七環重大車禍至少10死29傷。（視頻截圖）

「人都找不到只剩骨頭」 京七環隧道傳炸塌死傷慘 官媒噤聲

2025-12-24 09:42
中國女子董秦（右）在在「愛達月光號」（AIDAluna）郵輪（左）上失蹤。（取材自瀟湘晨報）

哪去？華女在歐洲郵輪蒸發 沒下船紀錄 僅消費1杯果汁

2025-12-22 07:30
時值歲末，在美國紐約時常可見無家可歸者和其他尋求救助的人們。圖為12月17日，一名女子在紐約曼哈頓一處地鐵站尋求救助。（新華社）

「斬殺線」讓美國中產階級無法翻身 中網友三觀碎了

2025-12-26 04:30

超人氣

更多 >
台藝人曹西平驟逝享壽66歲 2天前才發文嘆「交給老天安排」

台藝人曹西平驟逝享壽66歲 2天前才發文嘆「交給老天安排」
為什麼理財專家跟電視主持人都說紅藍卡優勢計畫不好？

為什麼理財專家跟電視主持人都說紅藍卡優勢計畫不好？
為了讓台灣有感 專家分析中共軍演直接原因：這次對民眾生活衝擊最大

為了讓台灣有感 專家分析中共軍演直接原因：這次對民眾生活衝擊最大
習近平完美反殺川普 彭博點出這才是他真正大麻煩

習近平完美反殺川普 彭博點出這才是他真正大麻煩
以色列承認索馬利蘭獨立 中國稱堅決反對

以色列承認索馬利蘭獨立 中國稱堅決反對