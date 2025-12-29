香港飲食業聖誕生意跌1成…內地客消費減 230萬港人外遊

香港市民聖誕節在尖沙咀一餐廳內聚餐。（中通社）

一連四天聖誕假期昨結束，有香港 飲食業界稱今年訪港內地客量升，但由以往「有位就食」變為到市集「立食」，來港不再為吃聖誕大餐，變相影響生意。香港餐飲聯業協會會長黃家和稱，不少港人趁聖誕假外遊，加上內地旅客消費力減弱，估計餐飲業期內生意額按年跌一成，形容今年聖誕假期「旺丁但不太旺財」。

明報報導，據香港入境處數字，截至昨晚9時出入境達101.6萬人次，當中近60萬人次入境，出境人次占41.7萬，當中26.8萬為港人。綜合平安夜至昨晚數字，五天合計有約582.7萬人次出入境，當中230.6萬為出境港人，入境旅客占74.2萬人次。翻查資料，去年12月24至28日共有533.7萬人次出入境，當中入境旅客占67.8萬。

據報導，今年聖誕假期入境旅客增加，但飲食業生意仍不理想。候任飲食界立法會議員梁進稱，今年內地訪港旅客數字升幅大，但內地客消費模式已變，以往到旅遊區會隨便光顧一間食肆，「有位就食」，但今年寧願到中環及西九等市集「立食」， 「不像以前一定要食聖誕大餐」，而且旅客主要集中在維港兩岸，相信只有維港兩岸食肆受惠。他估計業界生意明年初會好轉，據他了解早前不少延期或取消的宴會及活動會改期至明年。

報導稱，梁進提到，餐飲業冬至生意不俗，但留意到聖誕假期香港消費力及消費意欲減弱，雖然酒店及西餐廳有生意，但日式和韓式餐廳生意欠佳，有開設於知名商場的日式餐廳更需減價吸客，亦有餐廳於平安夜「坐不滿」，相信與港人趁聖誕連假外遊有關，形容業界「一見到長假就好擔心」，鼓勵港人留港消費。