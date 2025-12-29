我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

駐紐約經文處落成20年 處長李志強：走進樓像回到家

電商Coupang個資外洩補償：發放10億美元抵用券

香港飲食業聖誕生意跌1成…內地客消費減 230萬港人外遊

香港新聞組／香港29日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
香港市民聖誕節在尖沙咀一餐廳內聚餐。（中通社）
香港市民聖誕節在尖沙咀一餐廳內聚餐。（中通社）

一連四天聖誕假期昨結束，有香港飲食業界稱今年訪港內地客量升，但由以往「有位就食」變為到市集「立食」，來港不再為吃聖誕大餐，變相影響生意。香港餐飲聯業協會會長黃家和稱，不少港人趁聖誕假外遊，加上內地旅客消費力減弱，估計餐飲業期內生意額按年跌一成，形容今年聖誕假期「旺丁但不太旺財」。

明報報導，據香港入境處數字，截至昨晚9時出入境達101.6萬人次，當中近60萬人次入境，出境人次占41.7萬，當中26.8萬為港人。綜合平安夜至昨晚數字，五天合計有約582.7萬人次出入境，當中230.6萬為出境港人，入境旅客占74.2萬人次。翻查資料，去年12月24至28日共有533.7萬人次出入境，當中入境旅客占67.8萬。

據報導，今年聖誕假期入境旅客增加，但飲食業生意仍不理想。候任飲食界立法會議員梁進稱，今年內地訪港旅客數字升幅大，但內地客消費模式已變，以往到旅遊區會隨便光顧一間食肆，「有位就食」，但今年寧願到中環及西九等市集「立食」， 「不像以前一定要食聖誕大餐」，而且旅客主要集中在維港兩岸，相信只有維港兩岸食肆受惠。他估計業界生意明年初會好轉，據他了解早前不少延期或取消的宴會及活動會改期至明年。

報導稱，梁進提到，餐飲業冬至生意不俗，但留意到聖誕假期香港消費力及消費意欲減弱，雖然酒店及西餐廳有生意，但日式和韓式餐廳生意欠佳，有開設於知名商場的日式餐廳更需減價吸客，亦有餐廳於平安夜「坐不滿」，相信與港人趁聖誕連假外遊有關，形容業界「一見到長假就好擔心」，鼓勵港人留港消費。

報導指出，零售市道方面，批發及零售界立法會議員邵家輝稱，最近五個月零售市道平穩，但今年聖誕假期零售市道受宏福苑火災影響，加上港人每逢聖誕都會離港，內地亦不設聖誕假期，形容今年市道「一般般」。他提到近日社會氣氛漸漸好轉，而內地客於農曆新年享有長假期，相信零售市道要到明年才好轉。

聖誕假期期間，香港西九文化區化身為「聖誕小鎮」，吸引大批市民及遊客前來打卡。但餐...
聖誕假期期間，香港西九文化區化身為「聖誕小鎮」，吸引大批市民及遊客前來打卡。但餐飲業形容今年聖誕假期「旺丁但不太旺財」。（中通社）

香港 宏福苑

上一則

央視2026年春晚 官宣哈爾濱、義烏、合肥、宜賓4分會場

下一則

股樓齊揚 香港今年GDP增長3.2% 財爺：仍須防黑天鵝、灰犀牛

延伸閱讀

購屋或租屋？從這部聖誕電影中可得到的啟示

購屋或租屋？從這部聖誕電影中可得到的啟示
香港財長示警：明年仍要防黑天鵝、灰犀牛

香港財長示警：明年仍要防黑天鵝、灰犀牛
宜蘭外海規模7強震 全台震撼 連香港都有感

宜蘭外海規模7強震 全台震撼 連香港都有感
大火後 香港建商新棚網送驗竟8成不合格

大火後 香港建商新棚網送驗竟8成不合格

熱門新聞

疑似該保險公司工作人員表示，該客戶在某醫院國際部住院5天點了月48頓VIP套餐。（取材自揚子晚報）

住院5天點48頓VIP餐 男子續保被拒 全家也被風控

2025-12-27 07:30
受產量暴增、海運成本下降與電商促銷影響，今年在中國的櫻桃批零價格普遍下滑約2成。（取材自央視）

逾50萬噸智利櫻桃將進口中國 批發商：價格戰害「比去年更不賺錢」

2025-12-24 01:20
戴浩術後的腿。（取材自澎湃新聞）

男友媽嫌她矮 20歲女做「斷骨增高術」 10年後狀況悽慘

2025-12-25 09:30
中國女子董秦（右）在在「愛達月光號」（AIDAluna）郵輪（左）上失蹤。（取材自瀟湘晨報）

哪去？華女在歐洲郵輪蒸發 沒下船紀錄 僅消費1杯果汁

2025-12-22 07:30
合肥的「空中出租車」。（取材自江淮晨報）

紐時記者在中國體驗無人智能 鄉間目睹「震撼一幕」

2025-12-20 21:00
北京七環重大車禍至少10死29傷。（視頻截圖）

「人都找不到只剩骨頭」 京七環隧道傳炸塌死傷慘 官媒噤聲

2025-12-24 09:42

超人氣

更多 >
哪些人一登機就被鎖定？ 空服員揭密「幾秒內看穿你」

哪些人一登機就被鎖定？ 空服員揭密「幾秒內看穿你」
醫曝「5大傷腎醬料」 第一名幾乎天天都在吃

醫曝「5大傷腎醬料」 第一名幾乎天天都在吃
封面故事／在美12次化療→轉到台北榮總 重粒子治療胰臟癌記

封面故事／在美12次化療→轉到台北榮總 重粒子治療胰臟癌記
紐約飛台北2旅客 大阪轉機被搜出槍？長榮航空說明了

紐約飛台北2旅客 大阪轉機被搜出槍？長榮航空說明了
解放軍宣布對台「正義使命-2025」軍演 演練要港要域封控

解放軍宣布對台「正義使命-2025」軍演 演練要港要域封控