聖誕節訪港增1成 3天40萬人次 海港城、工展會人山人海

香港尖沙咀海港城外，聖誕節日氣氛濃厚 ，人潮不斷。圖為海港城露天廣場大型聖誕布置加入夢幻飄雪效果，吸引大批遊客及市民到訪拍照留念。（中通社）

聖誕假期訪港旅客人次上升，加上留港消費的港人，市面氣氛熱鬧暢旺。入境處數據顯示，過去四天截至27日晚上9時，各口岸累計有超過461萬出入境人次，當中由平安夜起計三天的整體訪港旅客，錄得40萬入境人次，按年增長9.7%，海外訪客錄雙位數增幅，達16.5%。尖沙咀海港城 、維園工展會人山人海，銅鑼灣街頭小店表示，聖誕期間生意有增長。

大公報報導，入境處數據顯示，27日截至晚上9時，共有超過102.5萬人次經各口岸出入境，包括47萬多人次出境、55萬多人次入境。當中內地訪客入境人次逾14萬，海外訪客近4.6萬人次。由12月24日至26日，訪港旅客達40萬人次，按年增長9.7%；其中內地旅客占26萬人次，按年增6.4%，海外訪客錄雙位數增幅，達16.5%。

中環冬日小鎮、西九龍聖誕小鎮、海港城等地連日來非常熱鬧，遊人摩肩接踵。不少商場推出聖誕優惠和限定快閃活動吸引客人，尖沙咀廣東道名店街不少人在店前排隊選購，許多人提著大包小包「戰利品」。在銅鑼灣一帶，多個大型商場聚集大量顧客，不少旅客手拉行李箱及多個購物袋，開心購物。

觀塘apm商場，27日午膳時段多間食肆滿座，亦有許多市民在服裝店、潮流玩具店選購心頭好。商場地面正在舉辦手工工作坊，不少父母帶著子女做手工，樂也融融。

假日人潮也為街邊小店帶來生意，有售賣魚蛋燒賣、煎釀三寶等的銅鑼灣小食店職員說，平日星期六、日就比較多旅客來消費，聖誕假期人流又比平時增多不少，「大部分是內地旅客，路過會願意品嘗一下香港 美食，生意比平時周末稍有增長。」

工展會內人頭湧湧，進入會場的遊人絡繹不絕，尤其在靠近入口處的熟食攤位周邊，處處可見駐足試吃體驗，或購買美食的身影。售賣海味的攤檔職員林先生表示，近日接連的冬至、聖誕節 日，整個工展會場內的人潮不絕，較早前周末的大增。

來自深圳的盧小姐27日與朋友赴港遊玩一天，她說，除了感受聖誕氣氛，還逛了不少服裝店、免稅店等，人均花費一千多元（港幣，下同，約逾130美元），「香港有不少品牌或小眾店鋪是內地沒有的，所以特意來逛下。」

廣東清遠旅客劉小姐則表示，在海港城買化妝品加上聖誕優惠比網上便宜，消費體驗好，和兩位朋友一日共花費1萬元。