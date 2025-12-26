抗衡西方高端珠寶 「老鋪黃金」在香港第4間門市開張

中國古法手工金器領域的領先品牌「老鋪黃金」25日在香港海港城 的第二家門店開張，這也是老鋪黃金在香港布局的第四家門店。滙豐全球投資研究部近期的報告直言，「老鋪黃金具備成為中國首個能與蒂芙尼、歷峰等西方高端珠寶品牌相抗衡的一切要素。」

大公報報導，老鋪黃金堅持只開在一線和新一線城市的高端商業中心，截至今年11月底，老鋪黃金開設40多家自營門店、覆蓋16個城市。

今年以來，老鋪黃金開店速度及強勁勢頭超出市場預期。老鋪黃金今年在高端商業中心共開設14家新店，是2024年新開門店數的兩倍，已大幅超出2024年在招股書中披露的未來三年開店計畫。在上海，今年「半年開四店」；6月在新加坡 濱海灣金沙中心開設的海外首店，近期也傳出即將擴容的消息。

創始人徐高明表示，「希望老鋪的每一家門店在行業內都是一座高山，每一家門店都成為所在城市的文化休閒消費目的地，無論是從品牌、產品和門店情景，還是客戶體驗，都是行業的標竿。」

報導指出，國際金融機構羅斯柴爾德近期的報告指出，老鋪黃金將在2025年首次實現營收超越瑞士歷峰集團（旗下包括卡地亞、梵克雅寶、布契拉提、江詩丹頓、積家等一線奢侈品牌）的中國珠寶業務。

第一財經商學院院長黃磊說，「在上海、香港、新加坡完成戰略卡位，說明老鋪黃金管理層清晰地看到，隨着全球高端消費『東移』和本土文化消費的覺醒，屬於自己的戰略窗口期已經出現。」